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台師女足違法抽血換學分 衛福部：抽血應由校護、醫檢師執行

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
台師大女足案中也非醫事人員抽血，衛福部表示，正確應由校護或是醫檢師執行。本報資料照片
台師大女足案中也非醫事人員抽血，衛福部表示，正確應由校護或是醫檢師執行。本報資料照片

台灣師範大學去年發生女足教練要求選手配合研究抽血，不配合就威脅扣學分的離譜事件，其中更有非醫事人員違法抽血，數名立委今召開聯合記者會呼籲衛福部清查非醫事人員抽血一事。衛福部醫事司副司長劉玉菁指出，研究中的抽血並非醫療行為，也不是醫療輔助行為，但必須要由校護或是醫檢師執行。

師範大學爆出女足隊強迫隊員抽血違反研究倫理，且執行抽血並非醫事人員，台師大目前已解除該名教練職務，不得再帶運動代表隊，並要求資料銷毀。另外，台師大及其審查會未就審查通過的研究計畫善盡監督及查核，違反人體研究法，因此也對計畫主持人、共同主持人、台師大行政裁罰。

根據法規，執行人體研究前，應該擬定計畫，並且要送倫理審查委員會（IRB），通過後才可執行。該案管理屬於教育部權責，教育部責成學校調查，並做後續調查認定。

劉玉菁表示，研究中抽血不屬於醫療行為，也不是醫療輔助行為，是依據人體研究規範，依法研究中抽血執行者應為學校校護或是醫檢師，並且執行內容方式必須列在審查計畫中，並審查中一併檢視，IRB後續也應該追蹤執行狀況。目前不確定該案件是否有經過IRB審查，還是審查後未依照審查通過內容執行，仍待教育部及校方釐清。

教練 台師大

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