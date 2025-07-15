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影／台師大「抽血換學分」 立委籲教育部徹查、裁罰
民進黨立委陳培瑜、范雲及人本教育基金會，上午在立法院舉行「強迫抽血惡師免解聘！？台師大血汗學分，教育部不管嗎？」記者會。受害學生現場聲淚俱下提出指控。
國立台灣師範大學女足隊去年11月透過立委陳情，教練周台英威脅學生「抽血換學分」，7年來逼迫學生在寒暑假期間連續14天每天抽血3次，否則就威脅扣留畢業學分或強制退學。學生被迫參與抽血的受試補助經費也被該教練以隊費名義回收，該「研究計畫」更自2023年起每年平均獲得國家9百萬元的研究經費。
國立台灣師範大學運動競技系教授周台英，被指控於國科會「建構新世代精準女性足球運動生心理、傷害及表現的智慧感測與衡鑑平台」研究計畫中，以畢業學分強迫學生擔任受試者進行抽血、試驗，並且將受試者費收走，甚至對不願配合的學生實施精神壓力與排擠行為。現經台師大校園霸凌調查小組認定成立周師有7項霸凌行為屬實，建議應予以解聘，並兩年不得再擔任教師。
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