能賣卻沒貨可賣！傳輝達H20晶片庫存有限 又難重啟生產

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳在北京訪問時，回答媒體提問。圖／路透
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳在北京訪問時，回答媒體提問。圖／路透

The Information今（19）日報導，輝達（Nvidia）要重新啟動H20晶片的生產，面臨障礙。所以輝達已經告知客戶，目前只有非常有限的庫存可以供應。而且，到目前為止，輝達還沒有計劃重新開始生產。

輝達現在的處境，凸顯了企業因為美國總統川普的貿易政策反覆，要去調整適應的複雜性，尤其是供應鏈本來就已經非常吃緊的公司。

兩位知情人士透露，美國政府4月突然禁止輝達向中國大陸銷售H20晶片後，輝達當時就被迫取消客戶原來的訂單，而且定下的台積電產能也跟著取消。

如今雖然出口禁令解除，但要反轉已經取消的產能卻沒那麼容易。據了解，台積電的產能現在已經全滿，輝達4月取消的產能，已經轉移給其他客戶的生產所需。

輝達執行長黃仁勳在近日北京鏈博會的活動上，曾對記者表示，新的晶片製造，從零開始要花九個月時間。

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