憂中共利用AI發展軍事 美眾院大老反對輝達H20晶片銷中

美國聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾今天致函商務部長盧特尼克，反對政府解除輝達H20晶片銷往中國的限制。

路透社報導，穆勒納爾（John Moolenaar）致函盧特尼克（Howard Lutnick）寫道：「商務部先前曾做出禁止H20晶片（銷往中國）的正確決定。」

穆勒納爾指出：「我們不能讓（中國共產黨）利用美國晶片訓練人工智慧（AI）模型，用以增強其軍力、箝制人民自由並削弱美國的創新。」

根據路透社，上述消息傳出後，輝達（NVIDIA）股價由紅翻黑。美國商務部及輝達的代表未立即對置評要求作出回應。