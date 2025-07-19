看H20晶片解禁 陸：美應取消不合理措施
美國政府日前批准對大陸銷售輝達H20晶片。大陸商務部發言人昨（18）日表示，中方認為，美方應摒棄零和思維，繼續取消一系列不合理對大陸經貿限制措施。
輝達（NVIDIA）日前稱，美國政府已保證將授予H20晶片銷陸許可證，超微（AMD）也說計劃在美國完成審查後，重啟MI308系列晶片出貨大陸，顯示這兩款在今年4月遭美管制出口的AI晶片都有望解禁，代表川普封鎖政策逆轉後數日，大陸商務部昨天在官網，就輝達H20晶片有關情況發布新聞發言人的「答記者問」。
大陸商務部新聞發言人說明，中美倫敦經貿會談後，雙方保持密切溝通，確認倫敦框架細節並推進相關落實工作。
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