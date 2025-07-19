看H20晶片解禁 陸：美應取消不合理措施

經濟日報／ 記者陳政錄／綜合報導

美國政府日前批准對大陸銷售輝達H20晶片。大陸商務部發言人昨（18）日表示，中方認為，美方應摒棄零和思維，繼續取消一系列不合理對大陸經貿限制措施。

輝達（NVIDIA）日前稱，美國政府已保證將授予H20晶片銷陸許可證，超微（AMD）也說計劃在美國完成審查後，重啟MI308系列晶片出貨大陸，顯示這兩款在今年4月遭美管制出口的AI晶片都有望解禁，代表川普封鎖政策逆轉後數日，大陸商務部昨天在官網，就輝達H20晶片有關情況發布新聞發言人的「答記者問」。

大陸商務部新聞發言人說明，中美倫敦經貿會談後，雙方保持密切溝通，確認倫敦框架細節並推進相關落實工作。

輝達 晶片 川普

延伸閱讀

華為將首秀昇騰384超節點真機 性能超越輝達

黃仁勳成「美中特使」？輝達H20晶片恢復銷陸 外交手腕驚艷眾人

見大陸商務部長 黃仁勳：願與中國夥伴在AI深化合作

美國解禁H20晶片深層原因 白宮AI主管：打壓華為

相關新聞

看H20晶片解禁 陸：美應取消不合理措施

美國政府日前批准對大陸銷售輝達H20晶片。大陸商務部發言人昨（18）日表示，中方認為，美方應摒棄零和思維，繼續取消一系列...

黃仁勳成「美中特使」？輝達H20晶片恢復銷陸 外交手腕驚艷眾人

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳上周到白宮會見美國總統川普的幾天之後，便出現在北京商展會的講台上，受到熱烈歡迎。彭博資訊...

談美批准H20銷陸 陸商務部：應繼續取消不合理措施

美國政府日前封鎖政策轉變，批准對大陸銷售輝達H20晶片。大陸商務部發言人18日對此表示，中方認為，美方應摒棄零和思維，繼...

Nvidia H20再度向中叩關 中科企端國產晶片應戰

Nvidia輝達(另稱英偉達)H20解禁後，讓原本中國國產AI晶片廠商包括華為、寒武紀、壁仞科技、摩爾線程等業者憂心再度...

「鏈博會」參展美商較上屆增15% 中媒：證明脫鉤走不遠

為期五天鏈博會正在北京舉行，吸引75個國家和地區的651家企業與機構參展。本屆鏈博會境外參展商占比達35%，其中歐美參展...

堅持別棄中國市場…黃仁勳怎說服川普讓AI晶片輸中？

紐約時報報導，川普政府最新允許Nvidia(輝達，另譯英偉達)H20晶片恢復對中國銷售，逆轉之前的出口限制，是因為輝達執...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。