黃仁勳成「美中特使」？輝達H20晶片恢復銷陸 外交手腕驚艷眾人

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳上周到白宮會見美國總統川普的幾天之後，便出現在北京商展會的講台上，受到熱烈歡迎。彭博資訊撰發專文指出，由過去一周發生的事，可以看出62歲的黃仁勳愈來愈擅長於處理微妙的外交平衡關係，不僅有利於輝達的業務發展，也在幫助世界兩大經濟體管理彼此之間的分歧。

彭博也在報導的標題中，形容黃仁勳逐漸成為美中衝突情勢下的「特使」。

這是黃仁勳今年第三次訪問中國大陸。這位全球第九大富豪本周宣布，輝達將恢復在中國大陸銷售H20晶片，逆轉了川普政府先前突然發出的禁令。黃仁勳出席在北京舉行的一場重大供應鏈博覽會開幕式，並應典禮主持人、前中國商務部官員任洪斌之請，簡短地以中文致詞，呼籲加強商業合作。

黃仁勳是否能成為美中之間的某種「非正式橋樑」？

黃仁勳長期對政治持保留態度。今年1月，他是少數未出席川普就職典禮的美國科技巨頭之一，當時他選擇留在中國大陸與台灣，這兩地皆有輝達重要業務與約4,000名員工。然而，如今協助華府與北京避免讓技術競爭升級為全面衝突，已成為他工作的一部分，儘管他本人可能並不樂意這麼做。

川普與中國大陸國家主席習近平至今仍未敲定預計數月內舉行的高峰會，彭博說，有個更大的問題是：黃仁勳是否可能成為雙方之間的某種「非正式橋樑」？因為現在，相較之下，特斯拉執行長馬斯克與蘋果執行長庫克在川普眼中的地位都有所下滑，而黃仁勳與這位川普這位難以預測的美國領導人，維持著相對友好的關係。

北京胡同研究公司創辦合夥人馮楚成表示：「黃仁勳顯然與川普政府關係良好，但他的晶片業務卻是北京與華盛頓之間最敏感的熱點議題之一。」「或許兩國領導人都想透過這樣的管道來傳訊息，但他願意嗎？」

輝達（Nvidia）對此不願評論。

黃仁勳能夠與北京接觸的程度，目前尚不得而知。在這趟中國大陸之旅，黃仁勳會晤了負責美中貿易談判的中國國務院副總理何立峰及商務部長王文濤，但未能與更高層的領導人會面。黃仁勳表示，「如果能見到習近平主席，將是一種榮幸」，「只是我沒被邀請」。

在美中之間政治極為敏感、相互猜疑的氛圍下，「穿梭外交」已成為跨國企業領袖維繫雙邊業務的必備做法。蘋果公司執行長庫克同樣定期造訪中國，同時與川普政府保持接觸。

然而，彭博分析說，目前不確定這些企業領袖在為自家業務鋪平道路之外，究竟還能發揮多少政治影響力。外界曾期望電動車大廠執行長馬斯克能扮演美中之間的非正式溝通管道，但最終未成形。

雖然黃仁勳沒有政治意圖，但他多年來持續向美國政府主張，限制對中國大陸出口晶片只會激勵北京打造本土產業。他的邏輯很簡單：允許輝達在中國本土與華為等企業競爭，對美國在AI競賽中獲勝是很重要的。

黃仁勳謹慎避開政治爭議 富有文化敏感度且不吝讚美博得好感

彭博報導說，黃仁勳多年來展現出對中國文化的熟悉，也懂得如何在訪問中國的行程中博得好感。他去年在輝達中國區年會穿著東北大花背心衫跳舞的照片在中國網路瘋傳。

黃仁勳也不吝讚揚中國科技研究人員與創業家，點名多家中國AI新創公司，與小米執行長雷軍合影，甚至告訴記者：「美國人買不到小米電動車，真是我們的不幸。」

前美國駐香港總領事、現任亞洲集團合夥人唐偉康（Kurt Tong）表示：「他是個很有手腕的執行長，就像蘋果執行長一樣，必須在中國與非中國的科技生態系之間盡可能取得平衡。」

此外，黃仁勳向來謹慎避開政治爭議。他去年在逛台灣夜市時稱台灣為「一個國家」，隨即引發北京不滿。大陸國台辦發言人隨後回應，要他「多讀歷史」。幾天後，黃澄清說：「我當時不是在發表地緣政治評論，只是在感謝我們在這裡的科技夥伴，對產業發展所做出的貢獻。」

這種低調的態度與馬斯克形成對比。馬斯克曾公開表示台灣應歸北京控制，與習近平的立場一致。

黃仁勳對於對台海議題的評論也很有限，僅指出美國政府的晶片限制措施可能影響北京考量對台動武的判斷。他2023年接受《彭博商業周刊》訪問時說，「你得問自己，到了什麼時候他們會說，『算了，我們直接攻台吧，反正也沒什麼好失去的』。到某個時間點，他們將覺得不會有更多損失了。」