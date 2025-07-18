談美批准H20銷陸 陸商務部：應繼續取消不合理措施

美國政府日前封鎖政策轉變，批准對大陸銷售輝達H20晶片。大陸商務部發言人18日對此表示，中方認為，美方應摒棄零和思維，繼續取消一系列不合理的對華經貿限制措施。

在日前輝達（NVIDIA）稱，美國政府已保證將授予H20晶片銷陸許可證，超微（AMD）也說計劃在美國完成審查後，重啟MI308系列晶片出貨到大陸，顯示這兩款在今年4月，遭美管制出口的AI晶片都有望解禁，代表川普封鎖政策逆轉後數日，大陸商務部今在官網上，就輝達H20晶片有關情況發布新聞發言人的「答記者問」。

大陸商務部新聞發言人首先說明，中美倫敦經貿會談後，雙方保持密切溝通，確認了倫敦框架細節並推進相關落實工作。中方依法核准符合條件的管制物項出口申請，美方於7月上旬相應取消了會談涉及的對華限制措施。

大陸商務部新聞發言人表示，「我們注意到，美方近日又主動表示將批准對華銷售輝達H20晶片。中方認為，美方應摒棄零和思維，繼續取消一系列不合理的對華經貿限制措施」。

大陸商務部新聞發言人接著強調，中美之間合作共贏才是正道，打壓遏制沒有出路。

大陸商務部新聞發言人提及，今年5月，美方針對華為昇騰晶片發布相關出口管制指南，以莫須有的罪名對中國晶片產品加嚴管制，以行政力量干預市場公平競爭，嚴重損害中國企業正當權益，中方已嚴正闡明立場，堅決反對。我們期待美方與中方相向而行，透過平等磋商，糾正錯誤做法，為雙方企業互利合作營造良好環境，共同維護全球半導體產供鏈穩定。

在H20有望解禁下，輝達執行長黃文勳近日訪問大陸，出席北京鏈博會，期間大讚中國大陸的AI發展，表示任何輕視華為和中國製造都極其天真，並指H20已經有很多訂單。

此外，大陸商務部長王文濤也已於17日會見了黃仁勳。據中方發布，黃仁勳表示，中國市場非常有吸引力，輝達願與中國合作夥伴在人工智慧領域深化合作。