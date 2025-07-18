見大陸商務部長 黃仁勳：願與中國夥伴在AI深化合作

輝達執行長黃仁勳赴北京出席鏈博會，昨會見大陸商務部部長王文濤。據中方發布訊息，黃仁勳表示，中國市場非常有吸引力，輝達「願與中國合作夥伴在人工智慧領域深化合作」。

據大陸商務部網站，7月17日，商務部長王文濤會見美國輝達公司總裁兼執行長黃仁勳。

王文濤表示，中國吸引外資政策不會改變，開放的大門只會越開越大。中國市場規模龐大，應用場景豐富，創新創造充滿活力，希望包括輝達在內的跨國公司為中國客戶提供優質可靠的產品和服務。

黃仁勳表示，中國市場非常有吸引力，輝達願與中國合作夥伴在人工智慧領域深化合作。