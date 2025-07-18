陸商務部長稱已見黃仁勳　強調中美經貿「脫鉤」不掉

大陸商務部長王文濤今在國新辦記者會上透露，他已於昨日在北京會見輝達執行長黃仁勳。他並就中美經貿強調，「人為的『脫鉤』是脫不掉的，對話協商是解決問題的最佳選擇，中方堅決捍衛國家利益和國際公平正義。

大陸國新辦18日舉行高品質完成「十四五」規劃系列主題新聞發布會，邀請王文濤和大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼，副部長、國際貿易談判副代表凌激，副部長盛秋平出席。

就外界關注中美經貿關係，王文濤表示，中美經貿關係歷經風雨，雙方仍互為重要經貿夥伴。

他坦言，自2018年以來，美方單邊主義、保護主義抬頭，不斷挑起經貿摩擦，一系列行為嚴重衝擊和干擾中美正常經貿合作。不過，他也說，儘管中美貿易佔各自的份額有所下降，但雙邊貿易總體保持穩定， 2024年，中美貨物貿易額及服務貿易規模達6883億美元及1558億美元，較2017年分別成長18%及34.7%。

王文濤表示，事實證明，中美經貿合作有堅實的經濟基礎和民意基礎，人為的「脫鉤」是脫不掉的。

王文濤也以四句話概括近年中美經貿關係：第一句話，中美經貿關係歷經風雨，雙方仍互為重要經貿夥伴。第二句話，中美經貿關係本質是互利共贏，合作才是唯一正確道路。第三句話，中美經貿合作難免會出現分歧和摩擦，對話協商是解決問題的最佳選擇。第四句話，中方的立場是一致的，堅決捍衛國家利益和國際公平正義。

值得注意的是，王文濤在記者會上也證實，他已於昨日在北京會見黃仁勳。

目前，陸方和大陸商務部官網並未揭露更多訊息，此前，黃仁勳確定來北京出席鏈博會後，大陸商務部曾對黃此行是否與大陸高級官員會面稱，目前沒有可以提供的訊息。

另就「十四五」期間的大陸商務發展，王文濤以消費主引擎與穩定器作用增強、經貿大國地位進一步鞏固、高水準對外開放步伐加快、維護經濟安全制度體系不斷完善等做總結，表示下一步，大陸商務部將主動適應情勢變化，掌握策略重點與目標方向，積極規劃並推動「十五五」商務高品質發展。

在接下來的「十五五」時期如何刺激消費，王文濤說，會在總結「十四五」的基礎上，把好的做法轉化為常態長效政策，同時，因勢提出一些新的因應政策，進一步激發商品消費發展動能，釋放出大陸國內服務的能量。他還提到，我們也希望廣大外資企業在中國式現代化的過程中，實現自身更大發展。