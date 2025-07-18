美國解禁H20晶片深層原因 白宮AI主管：打壓華為

輝達近日宣布，隨著美國出口管制的放寬， H20 AI晶片將重新進入大陸市場，不過這一決定背後的原因遠不止中美貿易協定那麼簡單。據美國白宮顧問薩克斯（David Sacks）透露，美國解除H20晶片禁令的一個重要原因，是應對華為在中國市場的崛起及其對美國全球主導地位的潛在威脅。

快科技報導，薩克斯指出：「你不能把整個大陸市場拱手讓給華為，因為輝達完全有能力憑藉一款性能稍遜的晶片，來爭奪其中的大部分市占。」

「再次強調，我們不會將最新、最強大的晶片賣給大陸，但我們可以透過這種方式，剝奪華為在大陸的市占，進而阻止其在全球範圍內與美國競爭。」

他還表示，在不遠的未來，全球市占要麼屬於輝達等美國企業，要麼屬於大陸企業，「判斷標準很簡單：5年後如果全球市場的80%由輝達等美國企業佔據，說明我們贏得了AI競賽；反之，那就是我們輸了。」

薩克斯此前曾提到，華為的CloudMatrix機架級解決方案已具備與輝達競爭的能力，且大陸本土的替代方案正逐漸成為美國AI主導地位的威脅。他也同意黃仁勳的觀點，即如果美國晶片不向全球市場供應，大陸最終將佔據主導地位。

中國新聞周刊報導，H20基於上一代架構Hopper，性能與輝達基於最新架構Blackwell的晶片有較大差距，但仍然成為輝達在大陸銷售主力，因為輝達另一款在大陸銷售晶片L20的框架，落後於最新框架兩代。IDC數據顯示，去年大陸數據中心算力市場中，輝達占比65.2%。

在今年4月美國政府限制H20對華出口前，輝達一度希望以在美國投資AI數據中心的承諾，換取對大陸出口H20的許可。這源於大陸作為美國之外輝達第二大市場的位置。

2023年第4季，也就是800系列晶片被禁售後，輝達來自大陸的營收占比，已經從此前的20%到25%降至個位數。在今年2月底的財報會上，黃仁勳表示，相較於出口管制措施出臺前，英偉達在中國的資料中心收入已經減半。

輝達想要維持這部分收入，H20至關重要。芯謀研究政府服務群組負責人嚴波指出，從今年4月禁售頒布之前，大陸主要廠商瘋搶H20也可以看出大陸對於H20的需求量十分龐大。

由於H20對大陸出口限制，輝達今年第一財季因H20庫存產生的支出為45億美元，這筆支出使得當季輝達毛利率僅為61%，與上季相比下滑12.5個百分點，與上年相比下滑16.9個百分點。輝達方面表示，若剔除這部分影響，第一財季毛利率原本應為71.3%。

此外，輝達還有25億美元H20未能交付，對當季營收的總影響為70億美元左右。作為「特供」大陸市場的晶片，H20難以找到其他市場。