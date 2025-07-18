輝達H20解禁 大陸晶片廠戒備

輝達H20解禁後，讓原本大陸國產AI晶片廠商包括華為、寒武紀、壁仞科技、摩爾線程等業者憂心再度面臨競爭，但由於AI晶片市場快速成長，包括阿里巴巴旗下的平頭哥、海光資訊、景嘉微等廠商也在積極布局AI晶片領域，推動建立國產算力體系。

此前禁售H20晶片並未如美國所願對大陸造成打擊，因為目前大陸國產廠商已經有可以抗衡的晶片，例如華為最新的昇騰920將於今年下半年量產，專家稱其完全能夠取代H20晶片。

中國上市公司網報導，目前大陸國產AI晶片龍頭是華為，憑藉達芬奇架構與CANN異構計算體系，建構起從晶片到應用的完整技術，其昇騰910B採用中芯國際N+1製程實現256TFLOPS@FP16算力，性能與H20相近，最新的昇騰920部分性能已超過H20，將於今年下半年量產，專家稱其完全能夠取代H20晶片。

寒武紀在AI晶片設計方面具有領先地位，通過第五代智慧處理器微架構（MLUarch04），在稀疏運算器設計與混合精度計算領域建立技術壁壘，其產品可滿足雲端訓練等場景需求。

壁仞科技則透過BR100晶片的Chiplet技術，在FP8精度下實現1.8ExaFLOPS算力，目標直指H20中低端市場，可覆蓋推理場景。

摩爾線程憑藉自研MUSA架構相容90%CUDA指令，推出夸娥（KUAE）GPU智算集群，支持70B模型推理，獨創的顯存智控技術將輸送量提升40%。

每日經濟新聞報導，大陸算力基礎設施廠商已逐漸使用國產算力晶片，包括阿里巴巴、字節跳動和騰訊等在內的大陸AI企業，都在積極測試本土替代方案，以降低對輝達等國外產品依賴，以應對可能出現的斷供風險。

集邦諮詢分析，大陸雲端服務提供者正加速發展自研人工智慧專用處理器（AI ASIC），阿里巴巴旗下平頭哥已推出Hanguang 800 AI推理晶片，百度繼量產Kunlun II後，已著手開發Kunlun III，主打高效能訓練與推理雙支持架構。騰訊除了自家AI推理晶片Zixiao，亦採用轉投資的IC設計公司燧原科技的解決方案。