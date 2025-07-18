黃仁勳鏈博會開講 盛讚大陸市場獨一無二

輝達執行長黃仁勳昨（17）日出席北京第三屆鏈博會活動時表示，AI解決問題的能力很快就能夠超過人類，下一波的浪潮將是「物理智慧」（Physical AI），屆時所有的AI能力將會進入到實體設備，比如機器人。他還稱，對輝達而言，中國市場獨一無二。

繼16日出席鏈博會開幕式後，黃仁勳昨天再度前往鏈博會的「先進製造」主題活動，與阿里雲創始人王堅對談。

黃仁勳表示，人工智慧是一種新的做軟體方式，根據基本原理代替人類編碼描述演算法來預測結果，我們使用演算法來學習如何從實例、資訊、資料中預測結果，這種使用電腦來學習如何進行專案的方法已被證明是非常可擴展的，到最後AI可以進入物理機器如機器人。

他也預言AI解決問題的能力，很快就能夠超過人類的表現，並談及「開放工程」，稱可把各方貢獻疊加起來，使得創新的速度不僅僅是單一公司，而得以整合成一個生態系統，所以中國大陸的開源工程是非常聰明的，但也不應忘記開源有許多全球性意義，這不僅幫助中國大陸生態系也幫助了全球的生態系。尤其是R1和Qwen和Kimi是目前最好的開放推理模型。

他還稱讚DeepSeek的論文「寫得非常好」，絕對是有A+等級的科學及工程方面論文。並稱，對輝達而言，中國是世界上最大的市場之一。「中國市場非常神奇且有活力，有像阿里巴巴這樣的客戶和合作夥伴，他們擁有雄厚的電腦科學實力，能夠透過使用輝達的產品來創造令人驚歎的服務，是一個令人難以置信、獨一無二的市場。」

對談後半，黃仁勳對年輕人也提出建議。首先他說必須教會人們「第一性原理」，否則不可能擁有批判性思維，如果沒有批判性思維，就無法判斷來自某人或AI的答案是否有意義，建議每一個年輕人都應該盡可能快地參與AI，這是新的電腦，AI使電腦變得非常強大，但重要的是要認識到它已經變得非常容易使用。