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輝達H20解禁 陸稱已有晶片抗衡

聯合報／ 記者林茂仁／綜合報導
輝達H20解禁雖帶來壓力，但因AI市場成長迅速，大陸廠商如平頭哥、海光、景嘉微持續布局，推動自主算力體系發展。 (歐新社)
輝達H20解禁雖帶來壓力，但因AI市場成長迅速，大陸廠商如平頭哥、海光、景嘉微持續布局，推動自主算力體系發展。 (歐新社)

輝達H20解禁後，讓原本大陸國產AI晶片廠商包括華為、寒武紀、壁仞科技、摩爾線程等業者憂心再度面臨競爭，但由於AI晶片市場快速成長，包括阿里巴巴旗下的平頭哥、海光資訊、景嘉微等廠商也在積極布局AI晶片領域，推動建立大陸國產算力體系。

此前禁售H20晶片並未如美國所願對大陸造成打擊，目前大陸國產廠商已經有可以抗衡的晶片，例如華為最新的昇騰九二○將於今年下半年量產，專家稱其完全能夠取代H20晶片。

每日經濟新聞報導，大陸算力基礎設施廠商逐漸使用國產算力晶片，包括阿里巴巴、字節跳動等大陸AI企業，都積極測試本土替代方案，以降低對輝達等國外產品的依賴，以應對可能出現的斷供風險。

雖然黃仁勳H20晶片獲得美國放行，但大陸市場競爭仍然激烈，TrendForce集邦諮詢五月發布的研究報告指，大陸AI服務器市場預計外購輝達、AMD等晶片比率從去年約百分之六十三下降至今年約百分之四十二，而中國本土晶片供應商在國有AI晶片政策支持下，預期今年占比將提升至百分之四十，幾乎與外購晶片比率平分秋色。意味輝達在大陸市場挑戰不小。

而這也是黃仁勳頻繁跟大陸市場拉近關係，因為他知道客戶正在游移中，因此他必須多做親近的動作來穩定客戶的信心。

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