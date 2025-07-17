黃仁勳揭物理智慧 讚陸供應鏈「奇蹟」

輝達執行長黃仁勳，昨天出席北京第三屆鏈博會活動時表示，AI解決問題的能力很快就能夠超過人類，他還盛讚Deepseek的論文「寫得非常好」；他喊話年輕人絕對必須盡快運用AI。會後受訪時則稱大陸供應鏈是「奇蹟」。

黃仁勳與阿里雲創始人王堅對談，黃仁勳提及下一波浪潮將是「物理智慧」，屆時所有的AI能力將會沁入到實體設備，比如機器人。他也預言AI解決問題的能力，很快就能夠超過人類的表現。他還談及「開放工程」，稱可把各方貢獻疊加起來，使得創新的速度不僅僅是單一公司，而得以整合成一個生態系統。他還稱讚Deepseek的論文「寫得非常好」，絕對是有A+等級的科學及工程方面論文。

對談後半，黃對年輕人也提出建議。首先他說必須教會人們「第一性原理」，否則不可能擁有批判性思維，如果沒有批判性思維，就無法判斷來自某人或AI的答案是否有意義，建議年輕人學習數學、推理和電腦程式設計，即使不以此謀生也應知曉原理。

再者他表示，具有AI的電腦已經成為最強大的「使人平等的元素」，無論是農民還是老年人都如此，他喊話年輕人絕對必須盡快運用AI，「它會真正賦予你力量」。

王堅在對談中還邀請黃仁勳下次來杭州看看，黃仁勳則以中文表示「一定會來的」。隨後接受媒體採訪時，黃仁勳表示，中國大陸的供應鏈是「奇蹟」，是最大最複雜的供應鏈，且相當技術化，不僅包含勞動力、更包含了機器人技術、AI技術等。不過他並未回答涉及台灣的問題，隨後在保鑣護衛下乘車離開。

黃仁勳日前在北京宣布已獲得美國許可將出售H20晶片給大陸。據財經雜誌，他十六日下午就如何在兩強間保持平衡表示「我沒有平衡任何事情」，自己需要和美國政府、中國大陸政府，乃至於各國政府都保持良好關係。輝達創造的技術是各國都渴求的，「我越是向他們介紹我們的公司和技術，他們就越能制定出對他們國家有益的政策和法規」。