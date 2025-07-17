黃仁勳說服川普沒用？輝達H20銷陸有推手 外媒曝「關鍵是他」

紐約時報報導，川普政府最新允許輝達（NVIDIA）部分人工智慧（AI）晶片恢復對中國大陸銷售，逆轉之前的出口限制，是因為輝達執行長黃仁勳鍥而不捨地以理說服川普，以及白宮顧問薩克斯（David Sacks）助一臂之力。

報導說，今年4月，川普政府切斷輝達AI晶片對中國大陸銷路，此後黃仁勳足跡便踏遍全球，積極協商，並力勸川普改弦易轍。他隨同川普走訪中東、赴美國國會作證，並以個人魅力獲得華府新聞記者一致好感；他還在白宮廣結善緣，博得這些盟友默默支持輝達拓展全球商業版圖。

黃仁勳的堅持贏得兩全其美

這些努力已開始收割成果。上周，黃仁勳到白宮橢圓形辦公室拜會川普，當面力陳重啟對中國大陸銷售晶片的論點。知情人士透露，他對川普說，美國晶片理應是全球奉行的標準，美國若主動把偌大的中國大陸市場讓給大陸當地業者，將鑄下大錯。

幾天後，川普政府便調整路線，宣布准許輝達恢復H20晶片對中國大陸出貨。商務部長盧特尼克上CNBC解釋，同意放行，與進行中的美中貿易談判有關，大陸方面最近已同意供應美企稀土磁鐵。他強調，用意是把輝達效能第四佳的晶片賣給陸企，「讓他們對美國科技堆疊上癮」。

Altimeter資本管理公司創辦人葛斯特納說，黃仁勳自始至終秉持同一論點，即使起初不討喜也堅定不移，「因為他骨子裡相信，在中國贏得開發者心目中市占率、剝奪華為的市場壟斷地位，是美國AI技術征服全世界的最佳方式。」

紐時指出，黃仁勳之所以能力挽狂瀾，是因為他在積極遊說川普政府的同時，也努力不懈力保在中國大陸的立足點。在貿易戰升溫、美中唇槍舌劍不斷之際，黃仁勳風塵僕僕穿梭於太平洋兩岸，分別與華府和北京官員會晤。這些密集的溝通，加上中國大陸在貿易談判中向美方施壓，終於促成H20晶片對陸銷售解禁。

AI沙皇扮演關鍵推手

長期矽谷投資人、白宮「AI沙皇」薩克斯也對黃仁勳助益良多。黃仁勳擔心美國限制AI晶片售陸，會導致華為坐大，這個看法引起薩克斯共鳴。兩人於是定期通話。到5月時，薩克斯已成為黃仁勳盟友，兩人隨同川普出訪中東，薩克斯談妥一樁大交易--由輝達每年供應數十萬顆當今最先進的晶片，協助阿聯打造全球規模數一數二的資料中心。

在敲定這樁交易的過程中，薩克斯與黃仁勳開始宣揚銷售AI晶片的同一套理由：要贏得AI競賽，美國政府應鼓勵採購美國技術，不該製造理由讓其他國家採購中國大陸類似技術。

黃仁勳上周向華府智庫「特別競爭研究計畫」（SCSP）演講，他在錄製的podcast中重申：「美國科技堆疊應是全球標準，一如美元是每個國家賴以建構的標準。」

知情人士說，黃仁勳上周在白宮橢圓形辦公室向川普傳達相同的訊息，坐在一旁的薩克斯表示支持。

將近一小時的會議結束後，川普宣布，輝達晶片可恢復對中國大陸銷售。