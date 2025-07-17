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黃仁勳盛讚DeepSeek和中國大陸對AI研究的貢獻

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳16日在北京「中國國際供應鏈促進博覽會」開幕活動上，大受歡迎。 路透
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳16日在北京「中國國際供應鏈促進博覽會」開幕活動上，大受歡迎。 路透

正在中國大陸北京拜訪當地政要與科技業領袖的輝達（Nvidia）執行長黃仁勳，盛讚DeepSeek和中國大陸對人工智慧（AI）研究的貢獻。

黃仁勳今（17）日在北京「中國國際供應鏈促進博覽會」活動上，與阿里巴巴前高階主管王堅對談。他表示，開源（開放原始碼）的中國大陸AI模型正在幫助世界上其他地區發展AI。王堅是幫助阿里巴巴建立雲端事業的關鍵人物。

黃仁勳提到DeepSeek的AI研究，他大讚：「寫得非常好。絕對是A+品質的科學和A+品質的工程。」他也說，中國大陸的AI研究人員發表的論文數量，領先全球。

彭博資訊指出，黃仁勳在周三北京鏈博會開幕演講時，就已發動魅力攻勢，指中國大陸的開源AI模型「是全球進步的催化劑，給予每個國家和產業參加AI革命的機會」。他點名DeepSeek、阿里巴巴、騰訊、MiniMax、百度的文心一言都具「世界級」水準。

輝達 晶片 川普

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