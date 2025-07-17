輝達H20銷陸鬆綁…美遏制華為 掛鉤「晶片外交」

美國對AI晶片銷往中國大陸的出口管制態度急轉彎，財政部長貝森特與商務部長盧特尼克等高階官員透露，此舉是讓陸企「對輝達等美國AI企業上癮」，以遏制華為發展，同時也將AI晶片與稀土談判掛鉤，作為「晶片外交」的一環。

不過，盧特尼克強調：「我們（美國）不賣給他們（陸企）最上等的、次等的，甚至不是第三等的晶片」，「我認為我們賣的是第四等晶片」。

美鬆綁AI晶片銷陸兩個考量

白宮AI沙皇薩克斯（David Sacks）15日受訪時，說明為何川普政府為何會轉向允許輝達與超微恢復對中國大陸市場銷售部分AI晶片，「我們不是、也不該把最新和最先進的晶片賣給中國，但我們能阻止華為在中國市場取得市占，藉此擴大規模並在全球競爭」，「這項政策是經過精細考量的，而且很合理」。

薩克斯說，輝達執行長黃仁勳一直公開主張美國應該在中國市場競爭，「這個論點頗有道理。」他並駁斥允許輝達H20晶片銷往中國可能造成國安風險的說法，表示H20是「過時的晶片」（deprecated chip），並警告其他國家正在美中科技之間抉擇，「如果你不讓這些國家購買美國技術，就是把他們推向中國的懷抱」。

貝森特透露，最新的晶片決策是美中談判的策略之一。

貝森特駁斥鬆綁輝達晶片出口中國大陸是「川普終將退縮」（TACO）的決策，「你或許能說，這是我們在（5月）日內瓦和倫敦會談使用的協商籌碼」，「這是整幅拼圖，它們有我們想要的東西，我們有他們想要的東西，我們目前情勢非常好」。

此外，由於美中貿易戰休兵協議將在8月12日到期，貝森特說，他告知投資人不用擔心8月12日的期限，與中國大陸談成協議，比期限更重要。

盧特尼克也說，華府鬆綁晶片銷陸限制，是最近美中官員協商的共識之一，「在與中國大陸稀土磁鐵出口的協議中，我們承諾會重新開放（晶片）銷售」。

盧特尼克並透露這項決策背後的更深層戰略盤算：讓中國大陸AI開發者對美國技術「上癮」，「你會希望賣給中國的產品足以讓當地開發者對美國技術上癮」，「要讓中國開發者對美國技術體系產生依賴，這是我們的戰略思維」，「構想是中國已更能自行打造」科技，「你想領先一步，讓他們繼續買我們的晶片」。

彭博資訊指出，美國解禁H20晶片出口，反映出美國科技競爭戰略的轉變，顯示川普政府更傾向帶有籌碼交易特色的科技政策，但解禁短期雖能減輕美國企業的壓力，先前的政策反覆卻仍可能讓中國大陸擁有加速科技自主的更強動力。

【編譯劉忠勇／綜合外電】輝達H20晶片將可銷往中國大陸，分析師因而陸續上調輝達業績預估與目標價，看好市值將加速衝上5兆美元大關。

NewStreet研究公司指出，輝達H20和RTX PRO晶片如今都確定可以在中國大陸銷售，加上川普政府對中國大陸採取較友善的立場，是輝達的利多，今年度（今年2月初至明年1月底）營收可望增加逾100億美元。