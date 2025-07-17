黃仁勳穿唐裝出席鏈博會秀中文 讚大陸AI產品屬世界級

在宣布獲美國政府批准於大陸銷售Ｈ20晶片後，輝達執行長黃仁勳昨在北京出席第三屆鏈博會開幕式，大談ＡＩ議題，盛讚大陸相關產品是「世界級的」，指輕視華為、輕視中國大陸製造能力「極其天真」。他也強調輝達將與長期合作夥伴以及更多新朋友，攜手在ＡＩ世代共創未來，還稱Ｈ20「已有很多訂單了」。

黃仁勳昨日上午以一襲唐裝亮相，首次出席鏈博會開幕式，罕見嘗試以中文致詞，自稱「非常緊張」，形容鏈博會「規模非常大，氣氛也很熱烈」，後換回英文提及輝達發明了ＧＰＵ、推出全球首台ＡＩ電腦「DGX-1」等歷程。

黃仁勳指出，大陸有百萬名開發者投身ＡＩ領域，像DeepSeek、阿里巴巴、騰訊、MiniMax、百度，開發的產品都是「世界級的」，推動了全球人工智慧發展，而現在輝達是為全球人工智慧生態系統提供支援的運算平台。

他說，ＡＩ就像先前的電力和網路一樣，已是基礎設施，也在重塑供應鏈，ＡＩ的下一個方向是機器人系統。致詞最後他以中文表示，輝達會繼續與長期合作夥伴以及更多新朋友，攜手在ＡＩ世代共創蓬勃未來。

隨後，黃仁勳接受現場媒體採訪時，針對Ｈ20銷售情況透露，「已有很多訂單了」。

另，大陸副總理何立峰昨在開幕式上抨擊，當前一些國家以「去風險」為由干預市場，以加徵關稅和限制措施的手段，搞所謂的製造業回流，拉低全球經濟整體的運行效率。大陸將與各國共同把全球產業鏈供應鏈建設的更具韌性，更有效率，更富有活力。

黃仁勳還在北京前門舉行媒體見面會，他受訪指出，任何輕視華為、輕視中國大陸製造能力的人，都極其天真。希望有更先進的晶片進入大陸。他也盤點大陸發展人形機器人優勢，表態非常樂觀。

黃仁勳說，世界正在重塑，輝達是一家適應力很強的公司，會找到新的方式適應，長期來看關鍵是產品和技術是否影響世界，若然，則一切問題都會解決。

為期五天的鏈博會吸引七十五個國家和地區的六五一家企業與機構參展，加計上下游廠商總數達一千兩百家，惟現場難覓台企蹤跡。

昨鏈博會開幕當天，中共黨刊「求是」還刊發大陸國家主席習近平署名文章，題為「堅定不移推進高水平對外開放」，反對單邊制裁和貿易壁壘，重申大陸在保護主義加劇下支持全球化。

港媒南華早報分析，文章時機似乎是經過深思熟慮，大陸繼續宣稱自己是自由貿易的捍衛者，與美國總統川普政策形成鮮明對比。