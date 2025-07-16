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黃仁勳：任何輕視華為、中國製造能力的人 都極其天真

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黃仁勳：任何輕視華為、中國製造能力的人 都極其天真

聯合報／ 大陸中心／即時報導
Nvidia執行長黃仁勳16日出席北京舉辦的鏈博會開幕式，並在其後回應媒體詢問。（記者廖士鋒／攝影）
Nvidia執行長黃仁勳16日出席北京舉辦的鏈博會開幕式，並在其後回應媒體詢問。（記者廖士鋒／攝影）

輝達CEO黃仁勳今（16）日在北京出席中國國際供應鏈促進博覽會（鏈博會）時表示，任何輕視華為、輕視中國製造能力的人，都極其天真（Deeply Naive）。

第一財經報導，黃仁勳在接受媒體採訪時，被問及如何看中國大陸人工智慧公司，特別是華為所取得的進展。

黃仁勳表示，華為是一家不可思議的科技公司，它製造晶片、系統、網路。這家公司傳統深厚、精益求精，是一家強大的科技公司。他還說，任何輕視華為、輕視中國製造能力的人，都極其天真（Deeply Naive）。

黃仁勛還談及小米創辦人雷軍。他表示，輝達在很多方面都與小米有著緊密的合作，「小米是一個很棒的合作夥伴。我認識小米的時候，雷軍還很年輕。那時候我也更年輕些，但他確實更年輕。從第一天起，我就看得出來，他將來一定會取得非凡的成功」。

輝達 晶片 川普

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