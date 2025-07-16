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輝達H20晶片解禁 黃仁勳：在大陸收到很多訂單

中央社／ 台北16日電
美國政府解禁輝達（NVIDIA）對中國銷售H20晶片後，輝達創辦人黃仁勳今天在北京表示，目前已經有很多訂單了。聯合報系記者廖士鋒／攝影
美國政府解禁輝達（NVIDIA）對中國銷售H20晶片後，輝達創辦人黃仁勳今天在北京表示，目前已經有很多訂單了。聯合報系記者廖士鋒／攝影

美國政府解禁輝達（NVIDIA）對中國銷售H20晶片後，輝達創辦人黃仁勳今天在北京表示，目前已經有很多訂單了。與此同時，中國網路巨頭字節跳動卻否認向輝達提出購買申請。

綜合第一財經、英文南華早報、每日經濟新聞報導，黃仁勳今天在北京出席第三屆中國國際供應鏈促進博覽會開幕式，期間與媒體交流。

當被問及H20晶片對中國重啟銷售的進展，黃仁勳說，目前已經有很多訂單了。在昨天發布公告後，他還沒來得及與任何客戶會面。目前需要一些時間來提升H20供應鏈的產能，未來幾個月，輝達將努力加速這一過程。

報導說，一些已經預訂H20晶片的中國企業，目前正在等待輝達的正式發貨通知。

黃仁勳昨天宣布，美國政府已批准H20晶片銷往中國，輝達還將面向中國市場推出全新的RTX PRO圖形處理器（GPU）。

在此之前，美國政府4月將這款專供中國市場的降規版晶片也納入出口管制，要求輝達在未獲得許可情況下，不得銷售H20給中國。

雲計算服務商PPIO聯合創始人王聞宇指出，中國基礎設施廠商已經開始逐漸使用國產算力晶片。受到美國出口管制的影響，阿里巴巴、字節跳動和騰訊等中國AI企業，都在積極測試本土替代方案。這些企業希望透過使用國產算力晶片，降低對輝達等國外產品的過度依賴，以應對可能出現的斷供風險。

路透社昨天報導引述消息人士稱，中國企業正爭相下單採購H20晶片，字節跳動和騰訊正在提出相關申請。

不過字節跳動相關負責人今天回應稱，目前並未向輝達提出購買申請，有關報導不準確。

報導引述與非研究院資深分析師張慧娟表示，H20恢復銷售，可以穩住雲計算等大客戶，避免市占率進一步流失。另外最新推出的RTX PRO GPU，宣傳「是為智慧工廠和物流打造數位孿生AI的理想選擇」，輝達此舉既避開敏感的高算力訓練場景，又切入中國工業數位化轉型的藍海市場，可謂定位精準。

輝達 晶片 川普

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