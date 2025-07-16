輝達重返大陸市場 分析師看好市值攻上5.7兆美元

輝達（NVIDIA）出人意料表示，預料不久就能在中國大陸銷售 H20 AI 晶片，受此消息激勵，輝達周二股價大漲4%。

輝達周一表示，美國政府已向該公司承諾，將批准向大陸銷售 H20 晶片的申請，輝達預計很快就會開始供貨。

輝達執行長黃仁勳也向客戶表示，輝達全新的圖形處理器（GPU）RTX Pro 也符合美國出口管制規定。黃仁勳指出，這款新的 GPU「非常適合用於智慧工廠和物流的數位雙生 AI」。

NewStreet Research 指出，輝達H20 和RTX PRO如今都確定可以在中國大陸銷售，加上川普政府對大陸採取較友善的立場，這對輝達來說是正向發展，可望在本會計年度為輝達增加營收逾 100 億美元。

由 Ben Reitzes 領軍的 Melius Research 分析師周二給客戶的報告中指出，這個消息「不僅代表輝達 2026 會計年度下半年的營收將加速成長」，也為該公司 2027 會計年度上半年成長的「如虎添翼」，「成為比先前市場共識（僅成長 26%）更大的成長年度」。分析師說，他們「不意外」輝達在 2026 會計年度第4季前，所有或大部分因中國銷售損失的「每季 80 億美元營收」都能完全回歸。

Melius 團隊上修輝達目標股價至 235 美元，如此一來市值將達到 5.73 兆美元。輝達的市值已於上周突破 4 兆美元大關。

分析師說：「中國是具備龐大成長潛力的關鍵市場。」他們指出，輝達曾說全球半數的 AI 開發者都在中國。「現在輝達不僅能在中國市場，還能在全球和華為競爭，確保更多中國 AI 開發者能在和美國親善的輝達 AI 生態系中開發應用程式。」

輝達原本表示，會計年度第1季因為「H20 需求減弱導致庫存過剩和採購責任」而提列了 45 億美元的費用。Bernstein 指出，目前還不清楚輝達是否能全面對有大陸客戶恢復供貨。

Bernstein 分析師表示，輝達在中國大陸失而復得的營收，每100 億美元可為每股獲利增加 25 美分。因此，分析師指出，如果輝達在本會計年度內能從中國獲得 150 億到 200 億美元的營收，那麼 2026 會計年度每股純益可額外增加 40 到 50 美分。

周二和輝達財務長柯蕾絲（Colette Kress）討論後，Bernstein 分析師再發布報告改口說，營收落在 100 億到 150 億美元之間「可能更合適」，因為輝達可能需要一些時間才能達到「完整一季的出貨量」。這表示每股純益可能會額外增加 25 到 40 美分。

Cantor 分析師指出，輝達能「以接近 100% 的毛利率出售已減記的 H20 庫存」。這將使輝達在今年下半年有望超越原設定 70% 中段的目標毛利率。

超微（AMD）周二也大漲 7%，該公司表示，美國商務部「最近通知」他們，出口 MI308 晶片至中國大陸的許可證申請「正在進行審查」。超微回覆MarketWatch 表示，預計「一旦許可證獲批，將恢復出貨」。