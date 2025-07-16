美為何急轉彎解禁輝達AI晶片賣中國？AI沙皇和貝森特揭真正原因

川普政府最新允許輝達（Nvidia）與超微（AMD）恢復對中國大陸市場銷售部分AI晶片，逆轉了今年稍早實施的出口限制措施。為何政策立場大轉彎？對此，白宮AI顧問薩克斯（David Sacks）和美國財長貝森特提出解釋了。

薩克斯周二（15日）接受專訪時表示，允許輝達恢復H20晶片的出貨，將有助於美國在海外更具競爭力，並遏制中國科技巨擘華為擴大全球市占的企圖。另外，貝森特也透露，輝達晶片決策是美中談判拼圖的一部分。

薩克斯在彭博電視節目上表示：「我們並不是把最新和最先進的晶片賣給中國，但我們可以阻止華為在中國市場取得市占，藉此擴大規模並在全球競爭。」「這項政策是經過精細考量的，而且很合理。」

此舉被視為輝達執行長黃仁勳的一大勝利。他上周拜會美國總統川普，而此前數個月，黃仁勳一直呼籲放寬美方對中國客戶的銷售限制措施。

薩克斯說：「黃仁勳一直公開主張美國應該在中國市場競爭，這個論點頗有道理。」

根據輝達說法，重啟H20銷售，今年可望為輝達帶來數十億美元的營收。H20晶片最初是為符合拜登政府時期的出口管制設計，但川普政府在今年4月進一步緊縮規定，禁止在沒有取得許可的情況下向中國銷售H20和AMD的MI308晶片。

當時緊縮的限制措施導致輝達宣布在今年第1季度為H20晶片庫存減記45億美元，並警告營收會因而減損80億美元。超微也表示，為2025年第2季認列8億美元費用。

薩克斯駁斥有關允許H20賣給中國會構成國安風險的說法，表示H20是「過時的晶片」（deprecated chip）。他警告說，其他國家正在美國與中國科技之間做選擇，「如果你不讓這些國家購買美國技術，就是把他們推向中國懷抱。」

川普政府官員先前曾堅持說，對H20晶片的銷售限制「不容談判」。薩克斯表示，這次政策轉變是為了推動更廣泛的「美國AI堆疊」（American AI stack），涵蓋晶片、作業系統與在上面運作的AI模型。

薩克斯說：「這是一場零和遊戲。」「我們希望一切全是美國製造、美國驅動。如果我們自己絆住本國企業，就是把優勢拱手讓給中國。」

這次政策逆轉，是接續在美中雙方進行數月外交協商之後。根據上月公布的美中貿易停火協議，美國已放寬部分出口限制，包括晶片設計軟體，換取中國承諾擴大稀土礦物銷售。稀土是許多高科技產品的關鍵材料。

貝森特周二稍早也承認，對輝達H20晶片的限制措施，確實是近期美中在倫敦談判中的議題之一，儘管他先前表示晶片與稀土之間「沒有交換條件」。

貝森特在彭博電視訪談中表示：「你可以說這是我們在日內瓦與倫敦用來談判的籌碼，」「這是拼圖的一部分。他們有我們需要的東西，我們也有他們想要的東西。」