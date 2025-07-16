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美放行Nvidia晶片銷陸！商務部長曝關鍵原因：要讓他們上癮

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盧特尼克曝美放行Nvidia晶片銷陸的關鍵原因：要讓他們上癮！

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國商務部長盧特尼克。歐新社
美國商務部長盧特尼克。歐新社

美國放行輝達（Nvidia）H20晶片銷往中國大陸，背後藏著一項更深層的戰略盤算：讓中國AI開發者對美國技術「上癮」。

美國商務部長盧特尼克周二接受CNBC訪問時說，華府鬆綁晶片銷陸限制，是近期美中官員在倫敦和日內瓦會談、試圖緩解貿易緊張關係時達成的共識之一。他說：「在與中國大陸的磁鐵出口的協議中，我們承諾會重新開放（晶片）銷售。」

他同時強調，此次獲准銷往中國的晶片是輝達為符合2022年拜登時期的出口限制、特別為中國大陸市場設計的「第四等」晶片：「我們不賣給他們最上等的、次等的，甚至不是第三等的。」

盧特尼克補充，讓陸企繼續使用美國科技，符合美方利益，「要讓中國開發者對美國技術體系產生依賴，這是我們的戰略思維。」

H20的性能不及輝達旗艦晶片強大，但在禁令之前，獲包括抖音母公司字節跳動、阿里巴巴與騰訊等中國大陸AI巨擘採購。

競爭對手超微半導體（AMD）4月同樣受出口限制影響，該公司表示已接獲商務部通知，其MI308晶片出口許可「將獲加速推進」。

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