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輝達H20解禁 英國專家憂恐壯大共軍

中央社／ 倫敦15日專電
輝達（Nvidia）表示，已從華府取得為中國大陸市場設計的H20人工智慧（AI）晶片的出口許可證。路透
輝達（Nvidia）表示，已從華府取得為中國大陸市場設計的H20人工智慧（AI）晶片的出口許可證。路透

美國政府解禁輝達（NVIDIA）向中國銷售降規版人工智慧（AI）晶片H20，有超過20年中國、台灣事務經驗的前英國外交官彭朝思擔憂，相關半導體產品將「不可避免」有用於軍事的可能性。

彭朝思（Charles Parton）也是英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）資深副研究員。他告訴英國「每日電訊報」（Daily Telegraph），一旦出口運抵中國，中國共產黨就能支配商品將如何被使用。

以對北京立場強硬著稱、串聯世界各地逾40個國會及多邊議會的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）執行董事裴倫德（Luke de Pulford）說，考量北京已言明實施「軍民融合」政策，各界有必要預設這些晶片將有軍事用途，可能加速共軍的擴張和現代化。

H20是以輝達Hopper繪圖處理器（GPU）為架構，為中國市場設計的降規版AI晶片。美國政府今年4月曾將這款晶片納入對中出口管制，但近日解禁。輝達14日宣布，美國政府已向公司確認，將授予出口許可；公司則期待很快開始交貨。

裴倫德說，這項決策令人遺憾，並透露美國官方現在的態度是，認為自己已無法預防中國取得相關科技。

英國智庫「亨利傑克遜協會」（Henry Jackson Society）研究員杰努（Theo Zenou）表示，來自美國的晶片最終出現於中國軍事科技，這件事「絕對有可能」；「我們得預期中國將試圖賦予這些晶片軍事用途」。

輝達 晶片 川普

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