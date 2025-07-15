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美股早盤漲跌互見「輝達飆、台積電俏」 稀土股MP Material噴17%

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
美股早盤15日四大指數漲跌互見。路透
美股早盤15日四大指數漲跌互見。路透

美國6月核心消費者物價指數（CPI）的月增幅低於預期，而且輝達部分人工智慧（AI）晶片，可望恢復出貨給中國，美股15日早盤漲跌互見，但晶片類股表現亮眼。

道瓊工業指數早盤下跌0.3%，標普500指數漲0.2%，那斯達克指數漲0.7%，費城半導體指數勁揚2%；台積電ADR飆高2%。

輝達大漲4%。該公司表示，為中國市場設計的H20晶片，已取得出口許可。據傳中國大陸企業已趕忙下單搶購。這象徵川普政府「全面封鎖」的強硬態度急轉彎，為輝達本季業績的好兆頭，並有利白宮與主要貿易夥伴的談判。

美國6月CPI月增0.3%、年增2.7%，符合市場預期。剔除糧食與能源價格的核心CPI月增0.2%，略低於預期；年增2.9%，一如預期。核心CPI受車價下跌拖累，連續五個月升幅遜預期。

蘋果上揚0.8%，該公司宣布將對稀土業者MP Material，投資5億美元，力圖讓礦物供應鏈本土化。MP Material飆升17%

Google簽署20年購電合約，將斥資30億美元，從賓州水力發電廠取得3百萬瓩（GW）電力，為水力發電歷來規模最大的企業購電。母公司Alphabet漲0.1%。

輝達 晶片 川普

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