輝達H20獲准銷陸後 AMD MI308也有望解禁？美晶片股樂翻

輝達（Nvidia）表示，已從華府取得為中國大陸市場設計的H20人工智慧（AI）晶片的出口許可證，據傳中國大陸企業已趕忙下單搶購。這象徵川普政府「全面封鎖」的強硬態度急轉彎，成為輝達本季業績的好兆頭，之前預期本季營收因出口管制而損失的80億美元，有望逐步「歸隊」，也成為超微（AMD）「解禁」的好兆頭，有利整體晶片類股。

輝達股價15日在美股盤前大漲逾4%，4月時MI308晶片與H20同遭管制出口的超微（AMD），股價也跳漲逾4%，台積電ADR攀揚逾2%。

輝達14日在官方部落格表示，已收到美國政府官員的通知，將放行H20晶片的出口許可證申請。目前人在北京的輝達執行長黃仁勳15日也證實表示，已取得美國政府許可，希望「近期」開始出貨。H20是輝達為符合早前美國出口管制、專為中國大陸市場設計的AI，但今年4月起也遭封殺。

路透引述知情人士指出，中國大陸企業已趕忙下單，讓輝達接著能向美國政府申請出口許可，目前TikTok母公司字節跳動騰訊都正在呈交申請。

這個最新發展也象徵川普政府的政策急轉彎，堪稱黃仁勳的一大勝利。黃仁勳據傳上周和美國總統川普會面時，提出美國應允許輝達繼續在中國大陸經商、取得當地AI人才的論據。

輝達營收成長動能也有望增添柴火。輝達先前已預期，H20遭禁售中國大陸，將使上季營收損失25億美元，本季營收損失80億美元，如今輝達似乎能夠繼續搶攻中國大陸市場，來自當地的營收有望更高，因為黃仁勳5月預測中國大陸AI市場未來兩到三年有望增至500億美元。

此外，輝達也計劃推出針對中國大陸市場，推出符合美國出口管制規定的全新特供版RTX PRO晶片，分析師指出，H20出口解禁與新品推出，可望成為輝達未來幾季的全新成長來源。

這項發展有將成為整體晶片股的利多，尤其是4月時MI308系列晶片也遭禁止銷往中國大陸的超微。

分析師指出，輝達重啟H20銷售絕對是利多，受惠的不只是該公司業績，也包括AI晶片供應鏈與中國大陸正在打造AI能力的平台。美中關係無疑有了正面發展。