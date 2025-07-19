【專家之眼】蔣萬安談真正的團結 賴總統聽進去了嗎

台北市長蔣萬安在城鎮韌性演習北市演練場致詞，向賴清德總統提出了讓國家「真正的團結」建言。從場合性質與發言全文看來，蔣是有備而來，但並非黨同伐異的備戰宣言，而是忠誠謀國、向少數總統伸出友誼之手的準備，賴總統讀到蔣的心意了嗎？顯然沒有，但能事後想想，好好把握嗎？相關動作，人民應該要好好看在眼裡。

之所以肯定蔣的建言並非黨同伐異，是因為在現代成熟政體的政治攻防上，對下位者而言，主動喊團結並非有利。蔣只是市長，團結之後不可能指揮總統，但作為藍營指標性政治人物之一，他的態度有風行景從意義，所以說這是為了國家，對少數總統伸出友誼之手，只要賴願意採取團結行動。但蔣的建言，賴有沒聽進去呢？

首先，賴似乎沒有仔細聽對方講話，因為他當場的回應，蔣前面致詞其實已提過了。賴稱，團結要有共同信念，還要有具體行動，所謂共同信念就是反共、反併吞、護主權，維護民主，沒有這樣信念，難有具體行動，即便有行動也無法發揮效力。但蔣前面明明就說：四面環海的台灣是艘「不沉的航空母艦」，我們是同在一艘船上，不分顏色、同島一命，與台灣同生死，與中華民國共存亡。都要與中華民國共存亡了，誰要併吞我國都是該反對的對象，這是賴講的共同信念範圍。

其次，賴的話設有陷阱，也讓人不明所以。他身為領導人，卻主動把台灣內部分成中華民國與台派，有點好奇他做為中華民國總統，是哪一派？中華民國派立場清楚，卻在賴語境下，說「讓中華民國派反共」，隱含過去不反共的批評。但什麼才是反共呢？是反對共產主義？還是反中共？所謂的反，又是什麼意思？像美國川普總統，是不是反共者？但他說過與中共領導人習近平是「好朋友」，連賴自己也說過「若有機會，希望像招待好朋友一樣，請中國國家主席習近平吃蝦仁飯」，講一次不夠，選後接受外媒專訪時，又再提了一次。這是反共該有的行為嗎？

相對於此，蔣市長的話則如暮鼓晨鐘：真正的韌性，不是冷冰冰的設備或制度，而是當危難來臨時，真正站在一起、信任彼此的集體意志。當台灣內部有人想玩弄制度、挖洞給對手跳、在自己不對國家忠誠前提下質疑對手的忠誠，這麼荒謬的場景，不會有信任的空間。

也該提醒賴總統的是，他說：每個人都能了解到「保家衛國、人人有責」這樣共同信念，才能產生出對保護國家的具體行動。但兩蔣時代不論是保家衛國或團結氣氛比現在濃多了，當時人民更是採取了具體行動，維持海峽中線的存在，是有特定力量上台後，逐步拆解國家認同，卻無力建立新的認同，搞到年輕人不知為何而戰，再加上政府輕率、沒有戰略眼光的具體行動，中華民國主權所及之地才越來越小。解鈴還須繫鈴人，總統反求諸己，善莫大焉。

綜上所述，蔣市長的發言，其實是指給賴總統團結國家的一條明路：不要口頭講團結，背地卻在做破壞團結的事。如果賴總統願意察納雅言，這是有利國家，也是賴變成多數總統的正道。但遺憾的是，到目前為止，還看不出賴政府有人聽懂了蔣市長的建言。總統應對團結國家負有最多責任，請先踏出一步吧。

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