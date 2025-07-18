城鎮韌性防空演習 連江縣模擬港務大樓遭敵攻擊
連江縣今天上午舉行2025城鎮韌性（防空）演習，1警方與民防人員模擬港務大樓遭敵方砲火攻擊而起火、傷患救助與災害搶救等，檢驗全縣救災救護能量。
連江縣政府民政社會處以訊息回覆中央社記者指出，2025城鎮韌性防空演習著重於防空警報發布後的避難場域，以及遭敵軍攻擊後的急救與收容救護。加上馬祖位處離島前線，為讓民眾識別我軍與敵軍，強化敵軍常見軍服形式圖片、我方常用步槍實物展示等全民國防宣導。
連江縣政府由副縣長陳冠人代表，與指導官數位發展部資通安全署主任秘書吳欣宜、馬祖防衛指揮部政戰主任張景泰等人，聽取相關簡報，並透過視訊實時確認北竿島上情形。
10時防空警報響起後，全縣4鄉道路淨空，人車躲避，除安排南竿鄉介壽村民，前往鄰近的馬祖高中地下停車場避難，並由南竿鄉公所實施民眾避難演練。
連江縣也進行模擬演練，模擬港務大樓遭敵軍砲火攻擊而起火，並有民眾受困、受傷等待救援。演練動員連江縣防災士、消防員共同撲滅火勢後，陸續完成急救站、收容救濟站、全民國防等項目。
陳冠人總結時表示，只有安全不能打折。許多民眾經歷過戰地政務與中國「單打雙不打」攻擊，所以防空避難與緊急應變，是馬祖人刻在血液中的DNA。他並認為參與演練人員今日表現非常好，有備無患，準備好了就能隨時面對問題並解決。
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