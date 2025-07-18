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網紅「鳳梨」嘉義駕車遭連開12槍 槍手共犯落網檢方聲押

影／演習剛結束！8旬翁駕車疑為趕接機 撞翻9人座車、女駕駛送醫

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門地區今日發生一起翻車事故，一名王姓老翁疑似趕著去接機，未禮讓幹道車先行，才肇禍。圖/警方提供
金門地區今日發生一起翻車事故，一名王姓老翁疑似趕著去接機，未禮讓幹道車先行，才肇禍。圖/警方提供

金門地區今日上午發生一起翻車事故。一名82歲王姓老翁疑似趕著接機，駕駛白色自小客車從尚義機場方向行經圓環支道時，未依規定禮讓幹道車先行，攔腰撞上正要通過圓環的洪姓女子駕駛灰色九人座車，撞擊力猛烈，導致洪女座車翻覆，她一度受困車內，所幸警消迅速趕抵協助脫困，送醫後左手骨折

這起事故發生在上午10點50分，剛好是完成「城鎮韌性（防空）演習」後不久，在尚義機場圓環便驚傳翻車事故，有民眾一度還以為也是演習的一部分。

金門縣消防局指揮中心於上午10時54分接獲報案，立即派遣金湖、金城消防分隊共計4輛車、11名前往搶救。消防人員抵達現場後，發現洪女受困翻覆車內，立刻實施車體穩固與破壞作業，成功將洪女救出，由救護人員施以初步包紮後送往金門醫院，診斷為左手骨折，無生命危險。

警方初步調查指出，王姓駕駛所行支道設有「停」字標線，依法應讓幹道車先行，卻疑似因趕著接機未注意禮讓，違反《道路交通管理處罰條例》第45條，將面臨新台幣600元至1,800元罰鍰；如另涉及轉彎未打方向燈，也可依同法第42條開罰1,200元以上3,600元以下。

金湖警分局呼籲駕駛人行經設有「停」、「讓」標誌或閃紅燈路口，應確實停車並讓幹道車先行，行經圓環亦應打方向燈，避免類似事故再度發生。

金門地區今日上午發生一起翻車事故，金門縣消防局出動多名消防人員實施車體穩固與破壞作業，成功將洪女救出。圖/金門縣消防局提供
金門地區今日上午發生一起翻車事故，金門縣消防局出動多名消防人員實施車體穩固與破壞作業，成功將洪女救出。圖/金門縣消防局提供
金門地區今日上午發生一起翻車事故；金門縣消防局出動多名消防人員實施車體穩固與破壞作業，成功將洪女救出。圖/金門縣消防局提供
金門地區今日上午發生一起翻車事故；金門縣消防局出動多名消防人員實施車體穩固與破壞作業，成功將洪女救出。圖/金門縣消防局提供

骨折 金門 車禍 城鎮韌性演習

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