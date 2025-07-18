蔣萬安面諫賴總統「槍口不對內」 林飛帆：無反侵略信念恐成敵人工具

台北市長蔣萬安與賴清德總統昨在城鎮韌性演習「言詞交鋒」，蔣萬安當著賴總統的面闡述團結，直言「一家人槍口絕不對內」。國安會副秘書長林飛帆表示，若沒有反侵略、反併吞的信念，團結不只可能變成口號，也可能成為協助敵人槍口對準台灣人民的工具。

蔣萬安昨在演習致詞時，當著賴總統的面闡述團結，直言「一家人槍口絕不對內」、「理性務實的決策者絕不會把台灣變成熱點，把戰災變成現實」。賴總統隨後致詞則表示，團結要有反共、反併吞、護主權的共同信念，進而形成反共護台的具體行動。

林飛帆昨夜在臉書表示，在台北的演練，無論是蔣市長，還是賴總統都提到「團結不是口號」，蔣市長甚至還提到「槍口絕不對內。」

林飛帆說，大家都清楚，台灣人民已經用民主終結了以前那個槍口對著民眾的威權時代。也如同賴總統所說，面對當前中共威權擴張的侵略野心，「我們必須一致對外」，反共、反併吞、守護民主和平，就是團結彼此的共同理念，也只有奠基於此才有可能有一致的行動，共同強化國土安全韌性，讓國家更強韌，並嚇阻北京的冒進、躁進。

2025年城鎮韌性演習最後一個場次，昨天在台北市落幕。林飛帆表示，從昨上午針對中共侵略進行兵推，下午也針對急救站、救濟站、物資配售、關鍵基礎設施防護進行演練。很感謝中央到地方，所有團隊的共同努力，讓演練順利流暢。

對於外界關心，為什麼今年的演習這麼的不一樣，特別的認真？是不是中共真的準備要侵略台灣了？林飛帆說，「我們必須清楚：中共的演習是為了軍事擴張和侵略做預演。我們演習是為了守住台灣，守護自由民主與和平的現狀。此刻的演習，並不代表明天危機就會發生。」

林飛帆表示，但現在的演習是為了，如果真的有一天侵略發生，「我們有沒有能力、實力和信心有效的應對，保護我們珍愛的一切。」

林飛帆說，漢光演習，演練的是軍方的防衛能力。而城鎮韌性演習，則是讓非軍事部門，無論中央或地方，政府或民間，都知道如何在危機發生時，維持國家永續，社會持續運作，民眾得以獲得保護，進而互相幫助彼此。每一個人，無論軍人或非軍人，都可以是守護家園和協助彼此的關鍵力量。這就是全社會防衛韌性的意義。有準備更安全 這也是全世界各國都正在努力的方向。

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