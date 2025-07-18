快訊

轟曹興誠親中始祖 徐巧芯揭連串黑歷史：隨時可能再背叛台灣

網紅「鳳梨」嘉義駕車遭連開12槍 槍手共犯落網檢方聲押

金門防空演習女騎士誤闖道路 警方因「1理由」未開罰

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門地區今日進行「2025城鎮韌性（防空）演習」，有女機車騎士誤闖，遭警察攔查。記者蔡家蓁/攝影
金門地區今日進行「2025城鎮韌性（防空）演習」，有女機車騎士誤闖，遭警察攔查。記者蔡家蓁/攝影

金門地區今日上午舉行「2025城鎮韌性（防空）演習」，金城地區實施全面交通管制，街道罕見清空，不過演習期間卻出現一名女子從ATM領完錢竟大喇喇騎機車返家，員警即時發現，迅速攔停；據了解因該女子經勸阻有聽指示掩蔽，所以未開罰。

這起事件發生於上午10時27分左右，正值全縣實施防空警報與交通管制期間，當時員警在金城鎮民權路金城衛生所旁建物內進行掩蔽，突見一輛機車自統一證券大樓駛出，往中正國小方向前行，隨即追出，並於國民黨部前將騎士攔下。

經了解，該名王姓女騎士表示，她沒聽到警報聲，誤認演習尚未開始，並未察覺周邊交通已實施封控。警方當場進行勸導後，王女立即配合進入附近建物避難，直到演習結束。

依據《民防法》第21條及《防空演習實施辦法》第12條，防空演習期間車輛應停放、民眾須就近疏散避難，如不配合，警方可依法處以新臺幣3萬至15萬元罰鍰。不過金城分局調查後指出，該名女騎士確為誤解時間，並未出現拒絕攔查或不聽勸導的情節，初步認定不構成違規，不予裁罰。

金門縣政府指出，此次「2025城鎮韌性（防空）演習」模擬金門遭敵對勢力空襲，各級單位全面啟動防空疏散、警報發布、災難救援等程序。金城鎮為重點驗證區域，演習過程中，除警方進行交通管制與引導，消防局也在假想中華電信機房遭空襲後實施搶救演練，衛生局同步開設急救站，社會處與金城鎮公所亦啟動災民收容作業。

副縣長李文良擔任演習指揮官，與後備指揮部薛淵銓少將、內政部常務次長吳堂安等人共同視導各項演練，並表示此次演習深具實戰意義，民眾整體配合度高，展現城鎮應變韌性。

金門地區今日進行「2025城鎮韌性（防空）演習」，金城地區實施全面交通管制，長官視察演訓。記者蔡家蓁/攝影
金門地區今日進行「2025城鎮韌性（防空）演習」，金城地區實施全面交通管制，長官視察演訓。記者蔡家蓁/攝影
金門地區今日進行「2025城鎮韌性（防空）演習」，副縣長李文良（左三）擔任演習指揮官。記者蔡家蓁/攝影
金門地區今日進行「2025城鎮韌性（防空）演習」，副縣長李文良（左三）擔任演習指揮官。記者蔡家蓁/攝影
金門地區今日進行「2025城鎮韌性（防空）演習」，消防局模擬中華電信機房遭空襲後實施搶救演練。記者蔡家蓁/攝影
金門地區今日進行「2025城鎮韌性（防空）演習」，消防局模擬中華電信機房遭空襲後實施搶救演練。記者蔡家蓁/攝影
金門地區今日進行「2025城鎮韌性（防空）演習」，長官視察演訓。記者蔡家蓁/攝影
金門地區今日進行「2025城鎮韌性（防空）演習」，長官視察演訓。記者蔡家蓁/攝影

城鎮韌性演習

延伸閱讀

澎湖城鎮韌性防空演習 模擬避難搶救情境逼真

漢光演習最終日馬防部防空演習 共築防衛韌性

史上最長漢光實兵上午結束 陸軍司令督導部隊撤收回營

影／台東城鎮韌性演習街上空無人 阿北悠哉騎車被警趕去避難

相關新聞

影／演習剛結束！8旬翁駕車疑為趕接機 撞翻9人座車、女駕駛送醫

金門地區今日上午發生一起翻車事故。一名82歲王姓老翁疑似趕著接機，駕駛白色自小客車從尚義機場方向行經圓環支道時，未依規定...

蔣萬安面諫賴總統「槍口不對內」 林飛帆：無反侵略信念恐成敵人工具

台北市長蔣萬安與賴清德總統昨在城鎮韌性演習「言詞交鋒」，蔣萬安當著賴總統的面闡述團結，直言「一家人槍口絕不對內」。國安會...

金門防空演習女騎士誤闖道路 警方因「1理由」未開罰

金門地區今日上午舉行「2025城鎮韌性（防空）演習」，金城地區實施全面交通管制，街道罕見清空，不過演習期間卻出現一名女子...

澎湖城鎮韌性防空演習 模擬避難搶救情境逼真

澎湖今天舉行城鎮韌性防空演習，上午10時防空警報發放後，全縣1市5鄉同步實施，警方人員全面進行人車管制，引導民眾就近避難...

影／台東城鎮韌性演習街上空無人 阿北悠哉騎車被警趕去避難

台東「城鎮韌性」防空演習今天上午10點實施，期間30分鐘警報發放、疏散避難及交通管制，航空站、火車站及大賣場加入民眾演練...

城鎮韌性演習三大改變 賴總統：團結不是口號

賴清德總統17日下午視導臺北市2025城鎮韌性演習，他表示，為建構國家全社會防衛韌性，強化臺灣自主防衛能力，在推動各項演...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。