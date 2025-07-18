金門防空演習女騎士誤闖道路 警方因「1理由」未開罰

金門地區今日上午舉行「2025城鎮韌性（防空）演習」，金城地區實施全面交通管制，街道罕見清空，不過演習期間卻出現一名女子從ATM領完錢竟大喇喇騎機車返家，員警即時發現，迅速攔停；據了解因該女子經勸阻有聽指示掩蔽，所以未開罰。

這起事件發生於上午10時27分左右，正值全縣實施防空警報與交通管制期間，當時員警在金城鎮民權路金城衛生所旁建物內進行掩蔽，突見一輛機車自統一證券大樓駛出，往中正國小方向前行，隨即追出，並於國民黨部前將騎士攔下。

經了解，該名王姓女騎士表示，她沒聽到警報聲，誤認演習尚未開始，並未察覺周邊交通已實施封控。警方當場進行勸導後，王女立即配合進入附近建物避難，直到演習結束。

依據《民防法》第21條及《防空演習實施辦法》第12條，防空演習期間車輛應停放、民眾須就近疏散避難，如不配合，警方可依法處以新臺幣3萬至15萬元罰鍰。不過金城分局調查後指出，該名女騎士確為誤解時間，並未出現拒絕攔查或不聽勸導的情節，初步認定不構成違規，不予裁罰。

金門縣政府指出，此次「2025城鎮韌性（防空）演習」模擬金門遭敵對勢力空襲，各級單位全面啟動防空疏散、警報發布、災難救援等程序。金城鎮為重點驗證區域，演習過程中，除警方進行交通管制與引導，消防局也在假想中華電信機房遭空襲後實施搶救演練，衛生局同步開設急救站，社會處與金城鎮公所亦啟動災民收容作業。

副縣長李文良擔任演習指揮官，與後備指揮部薛淵銓少將、內政部常務次長吳堂安等人共同視導各項演練，並表示此次演習深具實戰意義，民眾整體配合度高，展現城鎮應變韌性。

金門地區今日進行「2025城鎮韌性（防空）演習」，金城地區實施全面交通管制，長官視察演訓。記者蔡家蓁/攝影 金門地區今日進行「2025城鎮韌性（防空）演習」，副縣長李文良（左三）擔任演習指揮官。記者蔡家蓁/攝影 金門地區今日進行「2025城鎮韌性（防空）演習」，消防局模擬中華電信機房遭空襲後實施搶救演練。記者蔡家蓁/攝影 金門地區今日進行「2025城鎮韌性（防空）演習」，長官視察演訓。記者蔡家蓁/攝影

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