澎湖城鎮韌性防空演習 模擬避難搶救情境逼真

澎湖今天舉行城鎮韌性防空演習，上午10時防空警報發放後，全縣1市5鄉同步實施，警方人員全面進行人車管制，引導民眾就近避難，模擬傷患搶救與災害應變等情境，演練過程逼真。

澎湖城鎮韌性防空演習開始前，縣長陳光復、行政院動員會報譚維宗、統裁部林季澄等人在縣府1樓會議室聽取簡報。當警報發放時，全縣1市5鄉同步配合演習，警消和民防人員立即進行車輛管制與人員避難，市區街道淨空，並實地前往各避難所視導。

陳光復分別前往縣府地下室、公車總站與澎三號港地下避難處所視導。其中澎三號港地下室近300名遊客就地避難，澎湖縣消防局也啟動機器人進入台電馬公變電所救災演練，第一衛生所與馬公國小則模擬戰後大規模傷患搶救、急救與救濟作業，整體演練過程逼真。

陳光復表示，首次舉辦的城鎮韌性演習，除了強化全民防空整備，也驗證行政體系對於災害防救等狀況應變機制。更重要的在提醒全民要保有居安思危的觀念，透過各項演練，提升民眾憂患意識，隨時做好萬全的準備，才能因應各類災害的衝擊與挑戰。

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