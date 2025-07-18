林飛帆：若無反侵略反併吞信念 團結只是口號

國安會副秘書長林飛帆表示，台灣人民已經用民主終結以前槍口對著民眾的威權時代。若沒有反侵略、反併吞的信念，團結不只可能變成口號，也可能成為協助敵人槍口對準台灣人民的工具。

2025城鎮韌性演習昨天在台北市舉行，台北市長蔣萬安致詞說，「團結來自於我們都是一家人，槍口絕對不對內」。總統賴清德致詞時表示，「團結不是口號，團結要有共同的信念」。

同在演習現場的林飛帆昨天深夜在臉書發文表示，2025年城鎮韌性（全民防衛動員）演習，最後一個場次在台北市落幕。從上午針對中共侵略進行兵推，下午也針對急救站、救濟站、物資配售、關鍵基礎設施防護進行演練。很感謝中央到地方，所有團隊的共同努力，讓演練順利流暢。

他說，很多人關心，為什麼今年的演習這麼不一樣，特別的認真，是不是中共真的準備要侵略台灣了。「中共的演習是為了軍事擴張和侵略做預演。我們演習是為了守住台灣，守護自由民主與和平的現狀」。此刻的演習，並不代表明天危機就會發生。

林飛帆表示，現在的演習是為了如果真的有一天侵略發生，台灣有沒有能力、實力和信心有效的應對，保護所珍愛的一切。

他說，漢光演習，演練的是軍方的防衛能力；而城鎮韌性演習，是讓非軍事部門，無論中央或地方，政府或民間，知道如何在危機發生時，維持國家永續，社會持續運作，民眾得以獲得保護，進而互相幫助。

他表示，每一個人，無論軍人或非軍人，都可以是守護家園和協助彼此的關鍵力量。這就是全社會防衛韌性的意義。有準備、更安全 這也是全世界各國都正在努力的方向。

林飛帆指出，在台北的演練，無論是市長蔣萬安，還是賴總統都提到「團結不是口號」，蔣萬安甚至提到「槍口絕不對內」。

他進一步說，大家都清楚，台灣人民已經用民主終結了以前那個槍口對著民眾的威權時代。也如同賴總統所說，面對當前中共威權擴張的侵略野心，台灣內部必須一致對外，反共、反併吞、守護民主和平，就是團結彼此的共同理念，也只有奠基於此才可能有一致的行動，共同強化國土安全韌性，讓國家更強韌，並嚇阻北京的冒進、躁進。

他表示，若沒有反侵略、反併吞的信念，團結不只可能變成口號，也可能成為協助敵人槍口對準台灣人民的工具。

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