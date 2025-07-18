快訊

「剴剴條款」三讀通過！虐殺7歲以下童最重死刑 45綠委反對

柯文哲買商辦被租客「霸占」…陳佩琪想談也被擋 怒提告討房！

影／台東城鎮韌性演習街上空無人 阿北悠哉騎車被警趕去避難

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東「城鎮韌性」防空演習，仍有民眾悠哉騎車逛大街，隨即被警方攔查。圖／民眾提供
台東「城鎮韌性」防空演習，仍有民眾悠哉騎車逛大街，隨即被警方攔查。圖／民眾提供

台東「城鎮韌性」防空演習今天上午10點實施，期間30分鐘警報發放、疏散避難及交通管制，航空站、火車站及大賣場加入民眾演練部分，大家循廣播及特種防護團人員指引疏散避難，參與民眾覺得演習很有意義。不過，仍有民眾悠哉騎車逛大街，隨即被警方攔查。

火車站務人員表示，這次配合東部地區城鎮韌性防空演習，車站以實戰化為目標，全面檢視各應變作業流程，並落實民眾保護與旅客服務雙重使命，展現高效應變能力。旅客林小姐表示，幾天前就聽導遊宣導會遇到防空演習，並進行疏散避難。

另張姓市民表示，雖然防空演習已經很多次，但他仍覺得很有意義，畢竟現在兩岸關係愈來愈緊張，大家都要有危機意識，只要配合引導就能做好演練，這不單單是個經驗，更可以強化大家的國防意識，若真的遇到了，就不會害怕亂掉。

不過，今天城鎮韌性防空演習，當大家聽聞防空警報時就近疏散躲避時，市區卻出現1名男性單車騎士悠哉騎車逛大街，隨即被警方攔查勸離疏散躲避。拍攝民眾表示「阿伯怎麼都不會覺得很奇怪，今天街上怎麼一個人影都沒有？」

台東「城鎮韌性」防空演習今天上午10點實施，期間30分鐘警報發放、疏散避難及交通管制，航空站、火車站及大賣場加入民眾演練部分，大家循廣播及特種防護團人員指引疏散避難。圖／民眾提供
台東「城鎮韌性」防空演習今天上午10點實施，期間30分鐘警報發放、疏散避難及交通管制，航空站、火車站及大賣場加入民眾演練部分，大家循廣播及特種防護團人員指引疏散避難。圖／民眾提供

城鎮韌性演習 台東

延伸閱讀

城鎮韌性演習人車管制 新北汐止民眾就近到避難場所

要被罰了！北市2女演習間「車停高架上」自拍 最重面臨33.6萬元罰鍰

首加入旅客演練！城鎮韌性防空演習桃機登場 旅客：行程有點延誤但很有意義

守規矩很難？無視演習警報仍在路上徘徊 這一案警方罰定了

相關新聞

影／台東城鎮韌性演習街上空無人 阿北悠哉騎車被警趕去避難

台東「城鎮韌性」防空演習今天上午10點實施，期間30分鐘警報發放、疏散避難及交通管制，航空站、火車站及大賣場加入民眾演練...

城鎮韌性演習三大改變 賴總統：團結不是口號

賴清德總統17日下午視導臺北市2025城鎮韌性演習，他表示，為建構國家全社會防衛韌性，強化臺灣自主防衛能力，在推動各項演...

賴清德昨韌性演習是「第六講」？她譏：但被蔣萬安超前打臉

北部城鎮韌性演習昨登場，台北市長蔣萬安致詞時，當著賴清德總統的面直言「一家人槍口絕不對內」；賴一臉鐵青，隨後回擊團結要有...

台中又無預警停水 盧秀燕：國家韌性不只有軍事演習

台中市潭子區自來水幹管閥類故障，緊急停水廿九小時，近十六萬人受影響。台中市長盧秀燕昨表示，無預警停水非常嚴重，這已非首次...

藍委：團結不應把不同意見打成雜質

台北市長蔣萬安昨與賴清德總統一同視察北市城鎮韌性演習，蔣面諫「一家人槍口不對內」，賴總統則回敬「團結要反共、反併吞」。國...

蔣萬安：一家人槍口不對內 團結不是用講的

北部城鎮韌性演習昨登場，台北市長蔣萬安致詞時，當著賴清德總統的面闡述團結，直言「一家人槍口絕不對內」、「理性務實的決策者...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。