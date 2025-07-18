影／台東城鎮韌性演習街上空無人 阿北悠哉騎車被警趕去避難
台東「城鎮韌性」防空演習今天上午10點實施，期間30分鐘警報發放、疏散避難及交通管制，航空站、火車站及大賣場加入民眾演練部分，大家循廣播及特種防護團人員指引疏散避難，參與民眾覺得演習很有意義。不過，仍有民眾悠哉騎車逛大街，隨即被警方攔查。
火車站務人員表示，這次配合東部地區城鎮韌性防空演習，車站以實戰化為目標，全面檢視各應變作業流程，並落實民眾保護與旅客服務雙重使命，展現高效應變能力。旅客林小姐表示，幾天前就聽導遊宣導會遇到防空演習，並進行疏散避難。
另張姓市民表示，雖然防空演習已經很多次，但他仍覺得很有意義，畢竟現在兩岸關係愈來愈緊張，大家都要有危機意識，只要配合引導就能做好演練，這不單單是個經驗，更可以強化大家的國防意識，若真的遇到了，就不會害怕亂掉。
不過，今天城鎮韌性防空演習，當大家聽聞防空警報時就近疏散躲避時，市區卻出現1名男性單車騎士悠哉騎車逛大街，隨即被警方攔查勸離疏散躲避。拍攝民眾表示「阿伯怎麼都不會覺得很奇怪，今天街上怎麼一個人影都沒有？」
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