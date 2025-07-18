【重磅快評】蔣萬安點破賴清德假韌性，谷立言聽懂嗎？

北部城鎮韌性演習登場，首度出現AIT台北辦事處長現身視導，形成總統、首都市長在美國駐台代表面前論述「國安韌性」的罕見場面。蔣萬安開口即破題，強調「真正的團結才能打造韌性，守衛家園」，並意有所指「一家人槍口絕不朝內」，點破「大罷免」分裂台灣，正在削弱社會韌性。雖然賴總統隨即高喊團結是「反共、反併吞、護主權」，卻對「槍口朝內」無言以對。

雖然賴清德指天呼喊反共，對AIT處長谷立言重申承諾，要強化國防力量和經濟韌性，積極推動全社會防衛韌性。但總統因「團結十講」面臨支持度死亡交叉，千夫所指連黨內都不挺，證明他無力凝聚共識。谷立言作為韌性演習驗收官，不知如何評分賴清德。

蔣萬安說「一家人槍口絕不朝內」，賴清德回以「團結十講」所言「讓中華民國派反共，讓台派守護台灣」。兩相比對，賴總統分化企圖無所遁形。總統無心化解國家認同歧見，卻指示人民各自承擔「團結義務」，而且針鋒相對，有如撕裂再撕裂。難怪網友形容，「萬安一講破十講」。

賴清德利用「團結」從內部製造敵人，逼壓人民站隊。最可議的就是，為何他所謂「團結行動」是中華民國派去反共，而台派守護台灣？難道護台只有反共一途？主張中華民國認同的人，不反共就等於不護台？而台派有護台大旗傍身，就能理直氣壯養大陸小三、賺紅錢，還能自己逛淘寶同時指控對手買陸貨破壞國安？

自大罷免惡風席捲全台，朝堂街頭及網路平台充斥相互征伐的例子。「非我族類，其心必異，除之後快」的暴戾行徑，早讓社會失去信任與包容。AIT號稱收集台灣情資無所不及，但看到青鳥街頭公審市民遊客，會相信這是提升民防、強化社會韌性嗎？谷立言熟稔中文，會認同「打掉雜質」，有助團結抵禦外侮嗎？當賴政府連颱風救災都作不好，只會用網暴霸凌消滅真相，美國可以相信賴政府因應戰爭突發的恢復能力？

美國要台灣表現防禦決心，今年漢光演習就是備戰驗收。過去美方認為台灣後備及民防戰力鬆弛，要求大幅改善。因此才有萬安演習與民防演習合併成城鎮韌性演習，要求全民參與。可即使備妥救難包、防空避難所又如何？這些來台指導備戰的美方政軍人士，可有感受到「軍民一心」的高昂鬥志？

絕大多數台灣人無法接受中共統一台灣政策，但並不表示對賴政府作為百分百認同。美國助台強化社會備戰韌性，是基於地緣政治利害，但也不該坐視執政者利用國安備戰，亂扣紅帽打擊異己。畢竟，嚴重分裂的台灣，對美國區域安全政策只會製造更多麻煩與消耗。

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