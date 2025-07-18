蔣萬安：一家人槍口不對內 團結不是用講的

北部城鎮韌性演習昨登場，台北市長蔣萬安致詞時，當著賴清德總統的面闡述團結，直言「一家人槍口絕不對內」、「理性務實的決策者絕不會把台灣變成熱點，把戰災變成現實」。賴清德一臉鐵青，隨後致詞也回擊團結要有反共、反併吞、護主權的共同信念，進而形成反共護台的具體行動。

賴蔣視導演習握手 少有互動

蔣萬安昨視導城鎮韌性演習，先赴松山國小聽取防空避難簡報，國安會副秘書長林飛帆、美國在台協會台北辦事處長谷立言人也到場，最後則與賴清德一起在中山國小視導戰時急救站及災民收容等演練。兩人握手行禮如儀，少有其他互動，媒體在賴視導時喊問「北市戰時急救量能準備夠嗎？」賴轉頭看向媒體，點了點頭。

蔣萬安致詞時說，從中央到地方、從政府到民間，為了同一個目標而努力奮鬥，這就叫做「團結」，只有真正的團結，才能打造韌性，才能守衛家園。團結，來自於「我們都是一家人，槍口絕對不對內」的共同信念，是一致對外，不分朝野，台灣優先，蒼生為念。團結，不是用講的，而是要行動。

蔣萬安：我們同在一艘船上

蔣萬安也引用美國麥克阿瑟將軍所說，四面環海的台灣是艘「不沉的航空母艦」，「我們是同在一艘船上，不分顏色、同島一命，與台灣同生死，與中華民國共存亡」。

「真正的安全，是杜絕戰爭的可能；真正的勝利，是讓衝突無需發生。」蔣萬安說，區域的和平與穩定才是「民之所欲」，身為首都市長，他一定會為台灣、為中華民國守好首都，要讓所有人看到「台北站得穩，台灣就屹立不搖」。

賴清德：備戰避戰達到和平

賴清德隨後致詞表示，演習不是為挑釁，是希望透過備戰、來避戰、來達到和平。台灣民主不是憑空而得，是數十年來許多人犧牲奉獻求得，都該珍惜，更重要是讓國際社會知道，台灣絕對有能力守護國家主權，維護民主自由能力，他相信未來困難不會停止，挑戰恐怕愈來愈多，「但我相信只要團結不分朝野、黨派、族群和地域，一定能克服難關」。

「我當然也要強調團結不是口號。」賴清德說，團結要有共同信念和具體行動，談到共同信念，他突然舉右手指向天、拉高分貝說「就是反共、反併吞、護主權」，要強化國防力量和經濟韌性，跟民主陣營肩並肩站在一起，積極全面、循序推動全社會防衛韌性，當每個人有「保家衛國、人人有責」的信念，就能讓「讓中華民國派反共、讓台派守護台灣，反共護台成為守護台灣必要、真實的具體行動」。

商品推薦