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台中又無預警停水 盧秀燕：國家韌性不只有軍事演習
台中市潭子區自來水幹管閥類故障，緊急停水廿九小時，近十六萬人受影響。台中市長盧秀燕昨表示，無預警停水非常嚴重，這已非首次，國家的韌性不是只有軍事演習，如何穩定供應水電，才是韌性國家要達到的目的。
賴清德總統八月出訪中南美洲，並過境美國。盧秀燕說，雖與賴總統在一些事物上觀念不同，總統是國家元首，如果代表國家出訪或拚外交，應該予以祝福支持，她祝福賴清德總統出訪順利。
盧秀燕昨接見日本友好城市山形縣知事吉村美榮子，會後受訪表示，這次無預警停水非常嚴重，是台水本身管線水閥出問題，這已不是第一次，二周前因鯉魚潭給水站管線漏水，台中有超過卅萬戶停水，對民生、工商業造成巨大影響。
盧秀燕說，一個國家的韌性不是只有軍事演習，怎麼穩定、充分供應水電等物資，才是韌性國家應達到的目的；無預警停水，自來水公司設有供水站，市府也協助臨時取水，希望加緊修復，讓市民早日有水可用。
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