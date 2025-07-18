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藍委：團結不應把不同意見打成雜質

聯合報／ 記者李成蔭蔡晉宇林銘翰／台北報導
二○二五城鎮韌性演習昨天舉行，台北市長蔣萬安（中）到松山國小聽取簡報，視察周遭防空避難演練。記者余承翰／攝影
二○二五城鎮韌性演習昨天舉行，台北市長蔣萬安（中）到松山國小聽取簡報，視察周遭防空避難演練。記者余承翰／攝影

台北市長蔣萬安昨與賴清德總統一同視察北市城鎮韌性演習，蔣面諫「一家人槍口不對內」，賴總統則回敬「團結要反共、反併吞」。國民黨立院黨團書記長王鴻薇表示，「凸顯蔣萬安有總統格局」，民進黨一天到晚只想打擊政敵、破壞團結；民進黨團幹事長吳思瑤則說，蔣萬安已落入權力焦慮，所以才人設大翻轉，請別再政治攻擊。

王鴻薇表示，國民黨執政縣市全力配合這次演習，沒有人不愛台灣，沒有人不保家衛國，民進黨卻一天到晚炒作，以此來打擊政敵、破壞團結。真正要增強國防韌性，就應團結台灣，而非把不同意見者打成「雜質」，請賴總統拿出總統高度。

國民黨立委賴士葆表示，蔣萬安就是在提醒賴總統「大罷免就是在內部找敵人」，難道都忘了「民主靠制衡，制衡靠黨外」。

民眾黨立委林國成表示，槍口本來就不該對內，然而民進黨發動大罷免、拒絕普發現金一萬元，甚至指控在野黨立委是中共同路人，根本不需要所謂的城鎮韌性演習，「有種就直接對中共開戰，怎麼對內製造敵人、對外不敢挑戰敵人？」蔣萬安如實呈現事實，賴總統卻持續造謠、欺騙台灣人民，賴總統哪一次做的事情是在團結台灣人民？

吳思瑤表示，蔣萬安已落入權力焦慮，若北市五席藍委被罷免成功，當然不利蔣連任市長，所以才人設大翻轉，這並不是真的要和民意站在一起，希望蔣萬安專心施政，不要再來政治攻擊。

北部防空演習昨天下午登場，人車川流不息的忠孝西路瞬間淨空，彷彿靜止。記者曾原信／攝影
北部防空演習昨天下午登場，人車川流不息的忠孝西路瞬間淨空，彷彿靜止。記者曾原信／攝影

蔣萬安 大罷免 城鎮韌性演習

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