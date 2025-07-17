冷眼集／總統與罷團同行 誰讓台灣不團結？

台北市長蔣萬安在城鎮韌性演習時向賴清德總統面諫「一家人槍口不對內」，賴清德總統則高喊「團結不是口號」，更不甘示弱的拉高分貝呼籲要「反共、反併吞」。只不過，賴總統嘴上稱團結，實際上槍口對內、與罷團同行衝刺大罷免，恐才是讓台灣無法團結、社會愈加仇恨對立的禍首。

賴清德僅獲得四成民意支持當選總統，民進黨國會也未過半。但賴總統不願謙卑面對民意、不想受在野黨制衡，先是支持青鳥包圍立院，接著讓政院發動各部會指控藍白亂刪預算，再由民進黨總召柯建銘啟動大罷免，並恐嚇在野黨要用「刑法一百條」伺候。賴政府上任一年多來「國政擺一邊、大罷免擺中間」已讓民心惶惶不安。

中選會宣告首波罷免名單後，賴總統火速華麗登場，規畫「團結十講」表面上闡述治國理念，實則為大罷免衝刺。賴總統打著「團結」旗幟，但長毛象、雜質說等，失言連連，也讓社會更為對立撕裂，連罷團要角曹興誠都指賴總統十講「離題」，綠營內部也盼賴不要再講。

昨天的演習，蔣萬安展現地方父母官誠意全力配合，並當面建議賴總統「我們都是一家人，槍口絕對不對內」，還強調團結不分朝野。

大罷免投票倒數之際，蔣萬安此言透露在野黨面臨大罷免惡鬥的無奈，更是表達人民對國家動盪的內心之聲，給執政者苦口婆心建議。

政府城鎮韌性演習用意，是讓民眾演練當災難來臨時，如何提升自我防衛能力，也讓國人團結一致對外因應可能的戰災。但賴總統卻把演習當成抗中舞台，還不忘要加句「讓中華民國派反共、讓台派守護台灣，反共護台成為守護台灣必要」、硬是要把蔣萬安口中的「一家人」分成「中華民國派」和「台派」，這樣的二分法，正是讓國家分化和對立的開始，又哪有一點要團結國人的誠意？

賴總統昨天強調「團結不是口號」，具體行動卻很難不讓人質疑背後用意是扣在野黨「紅帽」，為大罷免添柴火。賴總統上任以來，民進黨與公民同行發動大罷免、藉由「抗中」在國家內部製造對立與仇恨，導致社會分裂，政局紛亂，更讓賴總統的團結說，顯得格外諷刺。

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