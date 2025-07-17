聽新聞
0:00 / 0:00

冷眼集／總統與罷團同行 誰讓台灣不團結？

聯合報／ 本報記者唐筱恬
二○二五城鎮韌性演習七月十七日登場，賴清德總統（右二）和台北市長蔣萬安（左二）兩人在視察時偶爾交換意見，後方還有美國在台協會台北辦事處處長谷立言（左一）陪同。記者曾學仁／攝影
二○二五城鎮韌性演習七月十七日登場，賴清德總統（右二）和台北市長蔣萬安（左二）兩人在視察時偶爾交換意見，後方還有美國在台協會台北辦事處處長谷立言（左一）陪同。記者曾學仁／攝影

台北市長蔣萬安城鎮韌性演習時向賴清德總統面諫「一家人槍口不對內」，賴清德總統則高喊「團結不是口號」，更不甘示弱的拉高分貝呼籲要「反共、反併吞」。只不過，賴總統嘴上稱團結，實際上槍口對內、與罷團同行衝刺大罷免，恐才是讓台灣無法團結、社會愈加仇恨對立的禍首。

賴清德僅獲得四成民意支持當選總統，民進黨國會也未過半。但賴總統不願謙卑面對民意、不想受在野黨制衡，先是支持青鳥包圍立院，接著讓政院發動各部會指控藍白亂刪預算，再由民進黨總召柯建銘啟動大罷免，並恐嚇在野黨要用「刑法一百條」伺候。賴政府上任一年多來「國政擺一邊、大罷免擺中間」已讓民心惶惶不安。

中選會宣告首波罷免名單後，賴總統火速華麗登場，規畫「團結十講」表面上闡述治國理念，實則為大罷免衝刺。賴總統打著「團結」旗幟，但長毛象、雜質說等，失言連連，也讓社會更為對立撕裂，連罷團要角曹興誠都指賴總統十講「離題」，綠營內部也盼賴不要再講。

昨天的演習，蔣萬安展現地方父母官誠意全力配合，並當面建議賴總統「我們都是一家人，槍口絕對不對內」，還強調團結不分朝野。

大罷免投票倒數之際，蔣萬安此言透露在野黨面臨大罷免惡鬥的無奈，更是表達人民對國家動盪的內心之聲，給執政者苦口婆心建議。

政府城鎮韌性演習用意，是讓民眾演練當災難來臨時，如何提升自我防衛能力，也讓國人團結一致對外因應可能的戰災。但賴總統卻把演習當成抗中舞台，還不忘要加句「讓中華民國派反共、讓台派守護台灣，反共護台成為守護台灣必要」、硬是要把蔣萬安口中的「一家人」分成「中華民國派」和「台派」，這樣的二分法，正是讓國家分化和對立的開始，又哪有一點要團結國人的誠意？

賴總統昨天強調「團結不是口號」，具體行動卻很難不讓人質疑背後用意是扣在野黨「紅帽」，為大罷免添柴火。賴總統上任以來，民進黨與公民同行發動大罷免、藉由「抗中」在國家內部製造對立與仇恨，導致社會分裂，政局紛亂，更讓賴總統的團結說，顯得格外諷刺。

賴清德 蔣萬安 抗中 大罷免 城鎮韌性演習

延伸閱讀

賴清德昨赴奇美訪台電員工…傳音樂會「歡迎總統探訪」？醫院說話了

面諫賴清德「一家人槍口不對內」 網讚爆蔣萬安：帥爆了

蔣萬安稱槍口不對內 賴清德拉高分貝「反共、反併吞」才是共同信念

罷免在即！蔣萬安面諫「一家人槍口不對內」 賴清德臉色鐵青

相關新聞

要被罰了！北市2女演習間「車停高架上」自拍 最重面臨33.6萬元罰鍰

萬安與民安演習今年整合為「城鎮韌性演習」，北部2025年城鎮韌性演習今天下午1時30分至2時舉行，有網友發現演習期間，有...

守規矩很難？無視演習警報仍在路上徘徊 這一案警方罰定了

萬安演習更名為2025城鎮韌性（防空）演習，今天下午台北市分二階段實施，全市人、車及各場所均須配合管制與避難演練，北市警...

蔣萬安稱槍口不對內 賴清德拉高分貝「反共、反併吞」才是共同信念

城鎮韌性演習北市場今天登場，賴清德總統今視察時說，他要強調團結不是口號，團結要有共同信念，還要有具體行動，賴清德突然拉高...

罷免在即！蔣萬安面諫「一家人槍口不對內」 賴清德臉色鐵青

城鎮韌性演習今北市登場。總統賴清德15時40分到中山國小視導北市戰時急救及災民收容等演練。北市長蔣萬安在視察後致詞時闡述...

台中又無預警停水 盧秀燕：國家韌性不只有軍事演習

台中市潭子區自來水幹管閥類故障，緊急停水廿九小時，近十六萬人受影響。台中市長盧秀燕昨表示，無預警停水非常嚴重，這已非首次...

藍委：團結不應把不同意見打成雜質

台北市長蔣萬安昨與賴清德總統一同視察北市城鎮韌性演習，蔣面諫「一家人槍口不對內」，賴總統則回敬「團結要反共、反併吞」。國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。