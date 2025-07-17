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新竹縣防空演習登場 1418處防空避難設施可容納181萬人

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣2025城鎮韌性(防空)演習今天下午敲響警報，縣長楊文科擔任演習指揮官。圖／縣府提供
新竹縣2025城鎮韌性(防空)演習今天下午敲響警報，縣長楊文科擔任演習指揮官。圖／縣府提供

新竹縣2025城鎮韌性(防空)演習今天下午敲響警報，縣長楊文科擔任演習指揮官，視導警察局民防管制中心防情傳遞及對空視哨，並逐一視導驗證區新豐鄉交通管制及疏散避難執行情形、戰災搶救演練及戰時災民收容救濟站開設演練。

此外，新竹縣消防夏令營今日登場也遇演習，全體學員立即進行室內防空避難演習，模擬空襲來臨時的正確應對方式，從小建立防災觀念，強化臨場反應能力。

楊文科在新竹縣政府警察局長宣介慈及演習統裁部指導官海巡署北部分署長廖雲宏等人陪同下，前往新豐鄉公所2樓會議室聽取演習工作簡報，以視訊方式視導警察局民管中心防空警報發放與防情傳遞演練，並視察頂樓防空監視哨演練、新豐鄉公所民防團集結及執行疏散避難情形。

楊文科隨後與車隊自新豐鄉公所出發，視導重點驗證區新豐鄉交通管制措施與新豐寶雅商城及新豐火車站疏散避難執行情形。警報解除後，一行人前往中華電信新豐機房視導戰災搶救演練，模擬戰時機房爆炸、人員受傷、管線破損等突發狀況，並由消防隊員派出救災車輛趕抵，成立臨時指揮站、拉水線灌救。

最後則前往新豐鄉老人會館(文康活動中心)視察急救站暨救濟站開設情形，實施急救站傷患現場醫療處理及救濟站災民轉移收容等實作演練，了解為災民檢傷、登錄、暫時安置、供餐、心理支持等分工。

楊文科指出，新竹縣共有1418處防空避難設施，可容納181萬人，防空避難設施都已經設置了新式的防空避難標示牌，只要下載「警政服務」APP、「消防防災e點通」APP，就能查詢距離最近的防空避難設施來提升全民的防空應變的能力。

新豐鄉電信單位救災及老人會館急救站運作及救濟站設備設施，服務非常周全，寢區還分為單身男女和家庭，並提供心靈諮商的服務。

模擬戰時機房爆炸、人員受傷、管線破損等突發狀況，並由消防隊員派出救災車輛趕抵，成立臨時指揮站、拉水線灌救。圖／縣府提供
模擬戰時機房爆炸、人員受傷、管線破損等突發狀況，並由消防隊員派出救災車輛趕抵，成立臨時指揮站、拉水線灌救。圖／縣府提供
楊文科在新竹縣政府警察局長宣介慈及演習統裁部指導官海巡署北部分署長廖雲宏等人陪同下，聽取演習工作簡報。圖／縣府提供
楊文科在新竹縣政府警察局長宣介慈及演習統裁部指導官海巡署北部分署長廖雲宏等人陪同下，聽取演習工作簡報。圖／縣府提供
楊文科視導警察局民防管制中心防情傳遞及對空視哨，並逐一視導驗證區新豐鄉交通管制及疏散避難執行情形、戰災搶救演練及戰時災民收容救濟站開設演練。圖／縣府提供
楊文科視導警察局民防管制中心防情傳遞及對空視哨，並逐一視導驗證區新豐鄉交通管制及疏散避難執行情形、戰災搶救演練及戰時災民收容救濟站開設演練。圖／縣府提供

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