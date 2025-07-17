城鎮韌性防空演習桃園登場 民航局飛航園區實施戰災搶救
2025城鎮韌性防空演習今下午1時30分於北部地區實施，桃園市大園區採「有預警、分區異時」方式，實施30分鐘警報傳遞與發放、疏散避難、交通及其他必要管制，其中交通部民用航空局北部飛航服務園區實施戰災搶救、大園國中執行「急救站」傷患現場醫療處理及「救濟站」災民轉移收容開設等60分鐘實作演練。
桃園市長張善政今下午前往大園區，出席「2025城鎮韌性演習」。張善政表示，今演練不僅是形式上的演示，更是結合技術與實務的實戰訓練，強化公務機關、民間企業及公共運輸場站「平時即戰時」的準備態度，確保在任何情況下，各個單位能攜手應對突發事件，為市民生活與安全提供更周全的保障。
張善政指出，雖然今演習模擬情境為空襲與風災，但其中涉及的技術與應變流程具有高度延伸性，對於未來可能會碰上的地震、水災等其他災害，同樣具備重要的參考與應用價值，期盼未來持續透過演練提升全民防災意識。
演習指導官暨經濟部國營事業管理司長胡文中表示，隨著現代戰爭型態的轉變，意圖侵犯我國領土的敵人，可能會使用大規模投射系統，對台灣本土各地構成威脅，強化全民防災意識與應變能力刻不容緩。今演習不僅全面檢視指揮體系與疏散流程，也讓市民有機會實地參與，熟悉防空避難操作程序，充分表現堅實的防災動員能力，是兼具教育意義與實戰價值的成功典範。
桃園市警局表示，配合全國「2025城鎮韌性（防空）演習」，桃園市訂於今下午1時30分至2時實施30分鐘「有預警、分區異時」的方式發放防空警報、疏散避難與交通管制等必要措施，並前往桃園機場捷運A15大園站、城市商旅及大園公所視察各警報發送、避難及疏散環節。
警報結束後，由市長張善政率領團隊及演習評核官，趕赴交通部民航局飛航服務總台北部飛航服務園區及大園國中，分別辦理戰災搶救、急救與救濟站設置視察，確保台北北部飛航通訊安全及桃園市緊急救災與後備量能，全力防空、防災，守護人民生命財產安全。
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