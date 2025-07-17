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城鎮韌性防空演習桃園登場 民航局飛航園區實施戰災搶救

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
城鎮韌性防空演習現場由桃園市消防局出動消防員及消防機器人進行射水演練。記者周嘉茹／攝影
城鎮韌性防空演習現場由桃園市消防局出動消防員及消防機器人進行射水演練。記者周嘉茹／攝影

2025城鎮韌性防空演習今下午1時30分於北部地區實施，桃園市大園區採「有預警、分區異時」方式，實施30分鐘警報傳遞與發放、疏散避難、交通及其他必要管制，其中交通部民用航空局北部飛航服務園區實施戰災搶救、大園國中執行「急救站」傷患現場醫療處理及「救濟站」災民轉移收容開設等60分鐘實作演練。

桃園市長張善政今下午前往大園區，出席「2025城鎮韌性演習」。張善政表示，今演練不僅是形式上的演示，更是結合技術與實務的實戰訓練，強化公務機關、民間企業及公共運輸場站「平時即戰時」的準備態度，確保在任何情況下，各個單位能攜手應對突發事件，為市民生活與安全提供更周全的保障。

張善政指出，雖然今演習模擬情境為空襲與風災，但其中涉及的技術與應變流程具有高度延伸性，對於未來可能會碰上的地震、水災等其他災害，同樣具備重要的參考與應用價值，期盼未來持續透過演練提升全民防災意識。

演習指導官暨經濟部國營事業管理司長胡文中表示，隨著現代戰爭型態的轉變，意圖侵犯我國領土的敵人，可能會使用大規模投射系統，對台灣本土各地構成威脅，強化全民防災意識與應變能力刻不容緩。今演習不僅全面檢視指揮體系與疏散流程，也讓市民有機會實地參與，熟悉防空避難操作程序，充分表現堅實的防災動員能力，是兼具教育意義與實戰價值的成功典範。

桃園市警局表示，配合全國「2025城鎮韌性（防空）演習」，桃園市訂於今下午1時30分至2時實施30分鐘「有預警、分區異時」的方式發放防空警報、疏散避難與交通管制等必要措施，並前往桃園機場捷運A15大園站、城市商旅及大園公所視察各警報發送、避難及疏散環節。

警報結束後，由市長張善政率領團隊及演習評核官，趕赴交通部民航局飛航服務總台北部飛航服務園區及大園國中，分別辦理戰災搶救、急救與救濟站設置視察，確保台北北部飛航通訊安全及桃園市緊急救災與後備量能，全力防空、防災，守護人民生命財產安全。

2025城鎮韌性防空演習今下午1時30分於北部地區實施，桃園市大園區採「有預警、分區異時」方式，實施30分鐘警報傳遞與發放、疏散避難、交通及其他必要管制。記者周嘉茹／攝影
2025城鎮韌性防空演習今下午1時30分於北部地區實施，桃園市大園區採「有預警、分區異時」方式，實施30分鐘警報傳遞與發放、疏散避難、交通及其他必要管制。記者周嘉茹／攝影
桃園市長張善政指出，雖然今演習模擬情境為空襲與風災，但其中涉及的技術與應變流程具有高度延伸性，對於未來可能會碰上的地震、水災等其他災害，同樣具備重要的參考與應用價值。記者周嘉茹／攝影
桃園市長張善政指出，雖然今演習模擬情境為空襲與風災，但其中涉及的技術與應變流程具有高度延伸性，對於未來可能會碰上的地震、水災等其他災害，同樣具備重要的參考與應用價值。記者周嘉茹／攝影
2025城鎮韌性防空演習今下午1時30分於北部地區實施，桃園市大園區採「有預警、分區異時」方式，其中於交通部民用航空局北部飛航服務園區實施戰災搶救。記者周嘉茹／攝影
2025城鎮韌性防空演習今下午1時30分於北部地區實施，桃園市大園區採「有預警、分區異時」方式，其中於交通部民用航空局北部飛航服務園區實施戰災搶救。記者周嘉茹／攝影
城鎮韌性防空演習現場由桃園市消防局出動消防員及消防機器人進行射水演練。記者周嘉茹／攝影
城鎮韌性防空演習現場由桃園市消防局出動消防員及消防機器人進行射水演練。記者周嘉茹／攝影
桃園市2025城鎮韌性防空演習今於大園區公所、大園國中等地執行「急救站」傷患現場醫療處理及「救濟站」災民轉移收容開設等60分鐘實作演練。記者周嘉茹／攝影
桃園市2025城鎮韌性防空演習今於大園區公所、大園國中等地執行「急救站」傷患現場醫療處理及「救濟站」災民轉移收容開設等60分鐘實作演練。記者周嘉茹／攝影

警報 民防 民航局 桃園機場 張善政 城鎮韌性演習

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