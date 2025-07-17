影／2025城鎮韌性防空演習　桃機首次加入旅客演練

2025年北部地區城鎮韌性防空演習下午舉行，桃園國際機場在下午1時30分整即響起警報聲，隨即進行交通管制、旅客及員工疏散避難等演練，此次演習共動員機場駐站單位約200人參與，更首次加入旅客演練部分，由防護團人員在各責任區指引入境旅客，於航廈內進行疏散避難。

機場公司表示，本次演習首次加入旅客演練部分，入境旅客依廣播及防護團人員指引，於航廈內依入境動線進行疏散避難。客運巴士、計程車及租賃車暫停發車，場內車輛依航警指示停車並配合演練。機場公司員工則自辦公區移動至第二航廈地下室卸貨區，依指定動作進行跪姿掩護，完成疏散避難演練。

機場公司董事長楊偉甫親赴現場視察員工疏散流程，總經理范孝倫則擔任桃園國際機場特種防護團指揮官，團員身著防護團背心，首次以各自責任區範圍，分別於入境長廊、各航廈證照查驗區、行李提領區和航廈各出入口等地，手持標示牌，引導旅客依疏散避難方向演練。 機場公司配合行政院北部地區城鎮韌性防空演習，由機場公司總經理范孝倫（右）擔任桃園國際機場特種防護團指揮官，董事長楊偉甫(中)視察員工疏散過程。記者黃仲明／攝影 配合北部地區城鎮韌性防空演習，桃園機場首次加入旅客演練，旅客於演習期間在航廈內等待。記者黃仲明／攝影 城鎮韌性防空演習期間，桃園機場場內車輛依航警指示停車並配合演練。記者黃仲明／攝影

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