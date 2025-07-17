面諫賴清德「一家人槍口不對內」 網讚爆蔣萬安：帥爆了

城鎮韌性演習今天在北市舉行，總統賴清德今視導北市戰時演練，台北市長蔣萬安致詞「面諫」賴總統，表示「我們都是一家人，槍口絕對不對內。」並喊話，「我相信，理性務實決策者，絕不會把台灣變成熱點，把戰災變成現實。」吸引許多網友留言狂讚。

有網友直接讚「帥爆了！」還有網友說「人民的心聲，敬佩蔣市長...」，還有網友大讚蔣萬安「有祖父的風範！」「勇者的市長。」

蔣萬安今天下午在城鎮韌性演習致詞時，當著賴清德總統的面提到，團結，是一致對外，不分朝野，台灣優先，蒼生為念；團結，不是用講的，而是要行動；蔣萬安也引用麥克阿瑟的話：台灣是「不沉的航空母艦」，不分顏色、同島一命，與台灣同生死，與中華民國共存亡。

蔣萬安也當場面諫「我們都是一家人，槍口絕對不對內。」並向賴總統喊話，「我相信，理性務實的決策者，絕對不會把台灣變成熱點，把戰災變成現實。」

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