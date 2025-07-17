模擬礁溪火車站遭轟炸脫軌 宜蘭城鎮韌性防空演習搶救大量傷患

宜蘭縣政府今天下午辦理「城鎮韌性防空演習」，警報傳遞及疏散避難後，接著舉辦戰災演練，模擬礁溪火車站遭受敵軍導彈襲擊，造成台鐵脫軌受損，台鐵特種防護團立即進行人員疏散、傷患救護等演練，社會處開設「救濟站」安置災民，衛生局成立「急救站」搶救傷患，演練過程逼真。

此次演習共動員縣政府團隊、警消醫療、宗教團體及民間志工近400人，防空演習模擬敵機來襲情境，演習過程中民眾配合行人、車輛依警察及民防人員引導，進行就近疏散避難，或依地形、地物掩蔽，展現應變能力。

2時至3時戰災演練開設，由社會處等單位在礁溪鄉社福大樓成立「救濟站」，模擬大型戰災發生後，短時間內如何迅速啟用庇護空間，並提供民眾基本生活協助與物資發放；另外衛生局在礁溪國中五育館開設「急救站」，熟練強化面對大型災害或突發事件時，第一線醫療急救資源的快速部署與實際運作能力。

縣政府感謝慈濟基金會、台灣紅十字會、守望相助隊、礁溪麒麟酒店及民防人員等參與演習，不僅協助現場避難引導與民眾照護，更展現出民間團體在災時關鍵時刻的溫暖支援與強大動員力。

代理縣長林茂盛表示，面對地緣政治極端風險變化，平時的準備就是最好的防禦，透過民眾全體參與，強化地方政府對突發事件發生時的應變制變能力，藉由實地演練，不僅檢視大家在第一時間的應變作為，也讓鄉親了解當警報響起時應該怎麼做、往哪裡避難？才能確保安全。 宜蘭防空演習備妥醫療物資，啟動傷患搶救。圖／警察局提供 模擬礁溪火車站遭轟炸脫軌，進行緊急避難及搶修。圖／警察局提供

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