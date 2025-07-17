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首加入旅客演練！城鎮韌性防空演習桃機登場 旅客：行程有點延誤但很有意義

中央社／ 桃園機場17日電
桃園國際機場17日下午配合進行2025城鎮韌性（防空）演習，機場公司表示，演習首次加入旅客演練部分，入境旅客循廣播及特種防護團人員指引疏散避難。中央社
桃園國際機場17日下午配合進行2025城鎮韌性（防空）演習，機場公司表示，演習首次加入旅客演練部分，入境旅客循廣播及特種防護團人員指引疏散避難。中央社

桃機今天配合進行城鎮韌性防空演習，機場公司表示，演習首次加入旅客演練部分，入境旅客循廣播及特種防護團人員指引疏散避難，參與旅客也覺得這樣的演習很有意義。

桃園國際機場公司下午1時30分至2時配合城鎮韌性防空演習，進行警報傳遞與發放、疏散避難及交通管制等項目，演習共動員機場駐站單位約200人參與，更首次加入旅客演練部分，由防護團人員在各責任區指引入境旅客於航廈內進行疏散避難。

機場公司說，演習由機場公司總經理范孝倫擔任桃園國際機場特種防護團指揮官，並由中華、國泰、長榮、星宇、聯合等航空公司，昇恒昌與采盟免稅商店、移民署國境事務大隊、長榮與桃園航勤公司、良福保全等防護團分團參與。團員身著防護團背心，首次以各自責任區範圍手持標示牌，引導旅客依疏散避難方向演練。

機場公司指出，演習首次加入旅客演練部分，入境旅客循廣播及防護團人員指引，於航廈內依入境動線進行疏散避難。客運巴士、計程車及租賃車暫停發車，場內車輛則依航警指示停靠路旁並配合演練。另外機場公司員工則移動至第二航廈地下室卸貨區，依指定動作進行跪姿掩護，完成疏散避難演練。

機場公司表示，桃園機場為24小時不間斷營運的國際機場，這次配合「北部地區城鎮韌性防空演習」，機場公司以實戰化為目標，全面檢視各應變作業流程，並落實民眾保護與旅客服務雙重使命，展現高效應變能力。

旅客陳先生表示，回國前就有聽導遊宣導會遇到防空演習，並進行疏散避難，雖然回家的行程有點延誤，但他仍覺得很有意義，大家只要配合引導就能做好防空演練，不但是個難得的經驗，也可以強化大家的國防意識。

桃園國際機場17日配合進行2025城鎮韌性演習，機場公司表示，今年演習首次加入旅客演練部分，客運巴士、計程車及租賃車暫停發車，場內車輛則依航警指示停靠路旁配合演練。中央社
桃園國際機場17日配合進行2025城鎮韌性演習，機場公司表示，今年演習首次加入旅客演練部分，客運巴士、計程車及租賃車暫停發車，場內車輛則依航警指示停靠路旁配合演練。中央社
桃園國際機場公司17日下午配合2025城鎮韌性（防空）演習，進行警報傳遞與發放、疏散避難及交通管制等項目，機場公司員工移動至第2航廈地下室，依指定動作進行跪姿掩護。中央社
桃園國際機場公司17日下午配合2025城鎮韌性（防空）演習，進行警報傳遞與發放、疏散避難及交通管制等項目，機場公司員工移動至第2航廈地下室，依指定動作進行跪姿掩護。中央社

演習 桃園機場 城鎮韌性演習

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