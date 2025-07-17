稱強權對內滲透統戰 賴清德：讓中華民國派反共、讓台派守護台灣

城鎮韌性演習今在北市登場。北市長蔣萬安致詞時面諫賴清德總統，表示「我們都是一家人，槍口絕對不對內」；賴清德總統隨後上台致詞說，強權威脅不斷，不管文攻武嚇，或對內滲透統戰，每一天都在進行，強調「讓中華民國派反共、讓台派守護台灣。」

賴清德提到，他自去年520上任以來，為了建構國家防衛韌性，做了三大重要改變，第一，將過往的民安、萬安演習整併為城鎮韌性演習，每一個城市都要演習，今天到台北市看到大家熱心投入逼真的演習，他再度表達感謝之意。

第二改變，是進行全人、全物、全地、全時做方式進行，希望演習能就現實真正情況，運用實際掌握資源，做必要的演練，讓演練接近真實。賴說，他剛剛特別留意，我們的民防、替代役、或者是各單位民力都與市府結合，甚至深入社區。

第三大改變是希望演練讓全民參與、國家團結，今年第一次將一年一度國軍最重要的漢光演習，與新合併的城鎮韌性演習同時進行，同時也將每一年舉辦在七月份的漢光演習設為國家團結月，希望經由全民參與，能更加了解國防，國安，社會防衛韌性的重要。尤其今年漢光演習是採極限練兵方式，沒有劇本、大規模、實兵實戰演練。

賴清德也提到，演習是為了找出問題，並且提升國家自我保護的實力，同時演習不是為了要挑釁，姑且不論台灣每一年都會遭遇颱風，地震，全社會防衛韌性本來就必要，加上強權威脅不斷，不管文攻武嚇，或對內滲透統戰，每一天都在進行，我們除了做好準備沒有其他選擇，希望透過備戰、來避戰、來達到和平。

今天非常感謝各國駐台使節，還有國外朋友參與今天演習，共同見證台灣有守護國家安全，維護民主自由的決心，你們的蒞臨也等於用行動表達對台灣行動的支持，支持更加有韌性的台灣，是印太地區穩定的關鍵力量。

賴清德說，台灣民主並不是憑空而得，是數十年來、許許多多人，犧牲奉獻所求得來，都該珍惜，都有追求深化民主自由信念，但是更重要，我們要讓國際社會知道，台灣絕對有能力守護國家主權，維護民主自由能力。

賴提到，他相信未來困難不會停止，挑戰恐怕愈來愈多，「但我相信只要團結，不分朝野、黨派、族群和地域，一定可以克服總總難關」。

賴也提到，當然他也要強調，團結不是口號，團結要要有共同信念，還要有具體行動，所謂共同信念就是「反共、反併吞、護主權，維護民主 沒有這樣信念 難有具體行動 即便有行動也無法發揮效力

賴說，所謂具體行動，就是要強化國防力量、強化經濟韌性，必須要跟民主陣營肩並肩站在一起。更重要是積極全面，循序推動全社會防衛韌性，讓每個人都能了解到「保家衛國、人人有責」這樣共同信念，才能產生出對保護國家的具體行動，「 讓中華民國派反共、讓台派守護台灣，反共護台成為守護台灣必要、真實具體行動」。

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