聽新聞
0:00 / 0:00
守規矩很難？無視演習警報仍在路上徘徊 這一案警方罰定了
萬安演習更名為2025城鎮韌性（防空）演習，今天下午台北市分二階段實施，全市人、車及各場所均須配合管制與避難演練，北市警方在警報發放後6分鐘後，在伊通街與建國北路二段6巷口發現一名民眾於路上徘徊，經勸導無效，已依違反民防法開罰。
北市警局指出，下午1時30分至2時實施時，全市人、車及各場所均須配合管制與避難演練，未配合演習管制及演練，依民防法可處3萬元以上15萬元以下罰款。今天下午1時36分時，員警於伊通街與建國北路二段6巷口，一名民眾於路上徘徊，警方見該情況隨即上前告誡，但對方拒不配合，警方依違反民防法第25條辦理。
另外，Threads上有一則發文和影片，有2女子在防空警報響起時，走下賓士車拍照，地點則是在北市市民大道高架橋上，影片引發議論。
有網友留言，譏諷「看來今晚新聞頭條非他們莫屬了」沒當過兵也該修過國防課、全民國防教育、看新聞，竟然還如此兒戲？撇調演習不說，你們為什麼不能「守規矩」？別人都乖乖待在車上，要你們「守規矩」很難嗎？
對於有民眾在防空警報響起時下車走動，市警局表示，此案由民防管制中心處理中，將根據車號，由分局約談當事人說明。
👉726大罷免決戰
▪ 專題／你的選區要投票嗎？看726罷免投票完整25選區名單
▪ 專題／25選區大罷免 罷免通過要符合這些條件
▪ 圖表／韓國瑜、黃捷、謝國樑…近5年罷免案一覽 這些人被拉下台
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言