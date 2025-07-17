守規矩很難？無視演習警報仍在路上徘徊 這一案警方罰定了

萬安演習更名為2025城鎮韌性（防空）演習，今天下午台北市分二階段實施，全市人、車及各場所均須配合管制與避難演練，北市警方在警報發放後6分鐘後，在伊通街與建國北路二段6巷口發現一名民眾於路上徘徊，經勸導無效，已依違反民防法開罰。

北市警局指出，下午1時30分至2時實施時，全市人、車及各場所均須配合管制與避難演練，未配合演習管制及演練，依民防法可處3萬元以上15萬元以下罰款。今天下午1時36分時，員警於伊通街與建國北路二段6巷口，一名民眾於路上徘徊，警方見該情況隨即上前告誡，但對方拒不配合，警方依違反民防法第25條辦理。

另外，Threads上有一則發文和影片，有2女子在防空警報響起時，走下賓士車拍照，地點則是在北市市民大道高架橋上，影片引發議論。

有網友留言，譏諷「看來今晚新聞頭條非他們莫屬了」沒當過兵也該修過國防課、全民國防教育、看新聞，竟然還如此兒戲？撇調演習不說，你們為什麼不能「守規矩」？別人都乖乖待在車上，要你們「守規矩」很難嗎？

對於有民眾在防空警報響起時下車走動，市警局表示，此案由民防管制中心處理中，將根據車號，由分局約談當事人說明。

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