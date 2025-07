蔣萬安要賴清德勿把戰災變現實 致詞全文：台北站得穩台灣就屹立不搖

城鎮韌性演習今北市登場。總統賴清德15時40分到中山國小視導北市戰時急救及災民收容等演練。北市長蔣萬安在視察後致詞時闡述「真正的團結」,並向賴總統喊話,「我相信,理性務實的決策者,絕對不會把台灣變成熱點,把戰災變成現實。」

蔣萬安致詞全文如下:

台北市「2025 城鎮韌性演習」今天順利完成,首先,我們歡迎賴總統特別撥冗蒞臨,同時也感謝中央各部會這段時間與我們密切的討論與協作,讓演習的推展更加順遂。另外,台北市政府各個單位、台北市後備指揮部、公營事業單位、 民間團體,以及義警、義消、備役役男等所有民防團隊的參加, 有你們的共同努力,才讓這次演習能順利推動,謝謝大家,大家辛苦了!

從中央到地方,從政府到民間,為了同一個目標而努力奮鬥,這就叫做「團結」。只有真正的團結,才能打造韌性,才能守衛家園。團結,來自於「我們都是一家人,槍口絕對不對內」的共同信念。團結,是一致對外,不分朝野,台灣優先,蒼生為念。團結,不是用講的,而是要行動。

如同美國麥克阿瑟將軍所說,四面環海的台灣是艘「不沉的航空母艦」,我們是同在一艘船上,不分顏色、同島一命,與台灣同生死,與中華民國共存亡。

這次的城鎮韌性演習,是中央政府的訓令規定,台北市也是首次整合過往的民安和萬安兩項演習,一起辦理。從去年12月我就要求市府團隊必須務實籌辦,從上午的兵棋推演,接著全市實施防空疏散避難演練,警報解除後也在小巨蛋及中華電信信義園區分別進行戰時民生必需品配售和災害搶救作為;剛剛在中山國小這裡,也實施醫療急救站、災民救濟站,以及心理作戰等各項演練。

尤其這次,有別以往,是一次沒有腳本的演練,驗證這將近8個月的整備成果。我們正面臨著區域局勢的劇烈變化,地緣政治牽動著台灣的命運,現在時空環境也與過去不同,我們難以預料到即將迎來「哪套劇本」;萬一戰災發生,更沒有喊卡、修正、重來的機會。所以這次我們特別重視,「沒有腳本」就是真正把「演習視同作戰」。在上週的市政會議上,我也特別強調,希望這項演習能夠真正讓市民瞭解到,台北市是一個具備面對戰爭災害韌性的城市。

這次的演習,我們也看到了心理戰、假訊息等等想定,這是非常重要的。日後如果有機會,我也希望可以加強反情報、諜報問題、資訊安全、國家機密保護等面向。真正的韌性,不是冷冰冰的設備或制度,而是當危難來臨時,真正站在一起、信任彼此的集體意志。

從烏俄戰爭中,我們看到了新形態的戰爭中不再有戰術縱深,沒有前方後方,重要的能源設施、交通節點都可能在第一時間成為被攻擊的目標,甚至連單純的住宅大樓都可能被飛彈或無人機攻擊。我們雖然不樂見但必須面對的,是萬一發生大量傷亡的狀況。這也是為何這次城鎮韌性演習,包含了大量傷患演練。這個情境所假設的,就是市民生命受到威脅的危急時刻,我們絕對不可等閒視之。我相信,理性務實的決策者,絕對不會把台灣變成熱點,把戰災變成現實

因為:

真正的安全,是杜絕戰爭的可能。

真正的勝利,是讓衝突無需發生。

區域的和平與穩定,才是「民之所欲」。

但是,「勿恃敵之不來,恃吾有以待之」,尤其是在近年來大環境越來越兵兇戰危的情況之下,我們更應該做好一切準備。不畏戰,才是最好的備戰,我們絕對不會讓人民無路可走!台北市是我們的首都,身為首都市長,我要在這裡宣示——我們一定會為台灣、為中華民國,守好我們的首都!

「守土有責、寸土不讓」是我們對所有市民的承諾。面對任何挑戰、任何威脅,我們都要堅定捍衛台灣的自由民主與法治,我們都要全力守護中華民國的主權,我們都要全心呵護這片我們熱愛的家園!

我們要讓所有人看到:台北站得穩,台灣就屹立不搖!

There are also a lot of friends with different backgrounds joining us today.

When crisis strikes, Taipei does not stand alone — our communities mobilize, our first responders act swiftly, and our government leads with clarity and unwavering resolve.

This unified response is not just about operational readiness — it is a reflection of our democratic values and our shared commitment to protect our way of life.

Today, we are honored to have you here to witness this urban resilience exercise.

Taipei has become a trusted hub for city-level resilience — attracting practitioners and observers from a wide range of communities who care deeply about preparedness and shared learning.

Resilience is a shared endeavor. And together, we can build stronger, more connected communities that are ready for whatever lies ahead.

最後,在這裡,再次感謝所有參與演習夥伴人員的辛勞付出,謝謝大家!