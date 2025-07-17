北部城鎮韌性演習 淡水居民喊「沒聽到警報」！新北警局解釋發送原則
萬安與民安演習今年整合為「城鎮韌性演習」，新北今下午1時30分至2時演習，並發送共115秒的防空警報，但部分淡水新市鎮的居民反映今年沒聽到警報聲。新北市警局指出，警報是由各派出所負責發送，淡水分局也請新北捷運公司、學校及里辦公室等13處協助，利用現有廣播系統播放，彌補防空警報涵蓋不足。
2025年城鎮韌性（防空）演習今日下午1時30分至2時登場，演習期間將進行警報傳遞與發放、疏散避難、交通及其他必要管制措施，全市人、車及各場所均須配合管制與避難演練，並透過各派出所執勤員警發送，共115秒的防空警報。
市議員鄭宇恩指出，新市鎮住宅普遍缺乏傳統廣播系統，未攜帶手機或位處訊號較差區域居民，可能錯過警報，簡訊也存在延遲風險。雖然目前主要以細胞簡訊作為警報傳遞手段，但實務上仍有不足，尤其除防空警報，地震、海嘯等即時性災害，同樣需快速而全面警示機制。
鄭表示，傳統廣播系統在新市鎮普遍為高樓建築的區域，要如何觸及市民，需要市府研議有沒有其它方式可以補強警報覆蓋的缺口。
新北市警察局指出，警報是由各派出所負責發送，淡水分局也函文請新北捷運公司、台北海洋科技大學、亞東科技大學、馬偕護專、三芝國中、三芝國小、橫山、興華國小、三芝區埔頭、埔坪、新庄、福德、圓山里辦公處，共13處利用現有廣播系統播放，彌補防空警報涵蓋不足。
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