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蔣萬安稱槍口不對內 賴清德拉高分貝「反共、反併吞」才是共同信念
城鎮韌性演習北市場今天登場，賴清德總統今視察時說，他要強調團結不是口號，團結要有共同信念，還要有具體行動，賴清德突然拉高分貝說，所謂共同信念就是「反共、反併吞」，並強調「讓中華民國派反共、讓台派守護台灣，反共護台成為守護台灣必要、真實具體行動」。
賴清德總統今天下午3時到中山國小視導北市戰時急救及災民收容等演練，在市長蔣萬安致詞強調「真正團結」、「一家人槍口絕不對內」等語後，賴清德上台致詞。
賴清德說，台灣民主並不是憑空而得，是數十年來許許多多人犧牲奉獻所求得來，都該珍惜，都有追求深化民主自由信念，但是更重要要讓國際社會知道，台灣絕對有能力守護國家主權，維護民主自由能力，他相信未來困難不會停止，挑戰恐怕愈來愈多，「但我相信只要團結不分朝野、黨派、族群和地域，一定能克服總總難關」。
賴清德也說，他當然也要強調團結不是口號，團結要有共同信念，還要有具體行動，所謂共同信念就是反共、反併吞、護主權，維護民主，沒有這樣信念，難有具體行動，即便有行動也無法發揮效力。
他強調，所謂具體行動，就是我們要強化國防力量，要強化經濟韌性，我們必須要跟民主陣營肩並肩站在一起，更重要是積極全面、循序推動全社會防衛韌性，讓每個人都能了解到「保家衛國、人人有責」這樣共同信念，才能產生出對保護國家的具體行動，「 讓中華民國派反共、讓台派守護台灣，反共護台成為守護台灣必要、真實具體行動」。
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